У Кличко оценили вероятность локдауна на Пасху

В Киеве действуует жесткий карантин / УНИАН

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник оценил вероятность продления в столице жесткого карантина после 30 апреля.

Как подчеркнул он в эфире Украина 24, жесткий карантин дал возможность стабилизировать ситуацию с коронавирусом в Киеве.

По словам заместителя главы КГГА, местная власть будет разрабатывать правила того, как будет проходить празднование Пасхи.

"Несмотря на то, в какой карантинной зоне мы будем, будем точно разрабатывать правила (на Пасху, - ред.). Если выйдем 30 апреля из "красной" зоны, то нам еще долго надо будет беречься, чтобы туда снова не попасть", - заявил он.

Чиновник сообщил, что статистические данные говорят об отсутствии роста заболеваемости, хотя есть большое количество тяжелобольных в больницах.

"Надеюсь, в течение двух недель сможем достичь показателей, чтобы перейти в "оранжевую" зону", - рассказал он.

Поворозник надеется, что через две недели город сможет вернуться в "оранжевую" зону карантина.

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