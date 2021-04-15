У Кличко оценили вероятность локдауна на Пасху

Николай Поворозник рассказал, когда Киев сможет вернуться в "оранжевую" зону карантина.
Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник оценил вероятность продления в столице жесткого карантина после 30 апреля.
Как подчеркнул он в эфире Украина 24, жесткий карантин дал возможность стабилизировать ситуацию с коронавирусом в Киеве.
По словам заместителя главы КГГА, местная власть будет разрабатывать правила того, как будет проходить празднование Пасхи.
"Несмотря на то, в какой карантинной зоне мы будем, будем точно разрабатывать правила (на Пасху, - ред.). Если выйдем 30 апреля из "красной" зоны, то нам еще долго надо будет беречься, чтобы туда снова не попасть", - заявил он.
Чиновник сообщил, что статистические данные говорят об отсутствии роста заболеваемости, хотя есть большое количество тяжелобольных в больницах.
"Надеюсь, в течение двух недель сможем достичь показателей, чтобы перейти в "оранжевую" зону", - рассказал он.
Поворозник надеется, что через две недели город сможет вернуться в "оранжевую" зону карантина.
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Локдаун в Киеве:
- В Киеве действие жестких карантинных ограничений продлили до 30 апреля.
- Как заявил мэр Виталий Кличко, поскольку эпидемическая ситуация в столице существенно не улучшается, комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о продлении строгих ограничений на две недели.
- Киев с 23 марта в "красной" зоне эпидопасности, хотя власти города усилили карантин с 20 марта.
- С 5 апреля в Киеве из-за ухудшения эпидситуации введен жесткий локдаун, в частности проезд в общественном транспорте осуществляется по спецпропускам. Закрыты детсады и школы.