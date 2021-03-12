У Кличко раскрыли планы по работе транспорта в Киеве в случае локдауна

Решение по остановке общественного транспорта в Киеве будет приниматься отдельно - КГГА / УНИАН

Столичные власти допускают усиление карантина в Киеве. Транспорт в период карантинных ограничений в разные периоды как работал, так и не работал. Решение по пассажирским перевозкам будет приниматься исходя из того, какой будет эпидемиологическая ситуация на тот момент в городе. Конкретно по Киеву ситуация с транспортом будет рассматриваться отдельно, заявил в эфире телеканала Украина 24 замглавы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

По его словам, местные власти пока не знают, будет ли работать общественный транспорт в Киеве в том случае, если город попадет в красную зону карантина. Сейчас город оказался в зоне риска усиления противоэпидемиологических ограничений. В Киеве были разные ситуации с вопросом работы транспорта. Решение будет приниматься по ситуации.

"Такие решения будут приниматься в будущем, скорее всего, исходя из ситуации текущей, которая будет на тот момент в городе. Независимо от количества больных…", - сказал Поворозник.Читайте такжеКарантин в Киеве с 24 февраля: что запрещено в столице

Чиновник уточнил, что решение по запрету работы общественного транспорта в Киеве будет рассматриваться отдельно. Местным властям нужно будет приложить ряд усилий для оптимальной жизнедеятельности города на период жестких карантинных ограничений.

"Причем будем очень серьезно думать, как обеспечить работу города в режиме локдауна. Если вспомните апрель-май, то работа транспорта в спецрежиме не очень соответствовала потребностям города", - подчеркнул Поворозник.

Карантин в Киеве