У Кличко рассказали, когда Киев выйдет из красной зоны

В КГГА заявили, что стабилизация ситуации с коронавирусом в Киеве это последствия локдауна.
Ситуация с коронавирусом в Киеве начала стабилизироваться, и чиновники столичной администрации допускают, что Киев может покинуть красную зону карантина.
В КГГА говорят, что стабилизация ситуации - это последствия строгих карантинных ограничений.
Заместитель мэра Киева Виталия Кличко Анна Старостенко подчеркнула, что в столице в конце марта и начале апреля наблюдались необычайно высокие показатели заболеваемости коронавирусом, госпитализации больных и их смертности. Впрочем, со слов чиновницы в течение последней недели количество новых случаев несколько уменьшилось.
"По состоянию на 20 апреля (это фактически данные за понедельник) было зафиксировано 892 новых случаев коронавируса. Это действительно меньшая цифра, если сравнивать с показателями рабочих дней прошлой недели", - отметила она.
В КГГА уверяют, что строгий карантин помог разгрузить медицинскую систему.
"В начале апреля мы имели наибольшую нагрузку на учреждения здравоохранения и медперсонал за все время пандемии. При таких условиях мы были вынуждены пойти на введение жестких карантинных ограничений, которые сейчас уже дают результат: в течение последней недели количество новых случаев несколько уменьшилось. Но мы говорим об этом с большой осторожностью", – отметила Старостенко.
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Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник заявил, что в КГГА наблюдают за течением эпидемии в столице ежедневно. И решения о продлении карантина или определенных ограничений на пасхальные праздники будут принимать в конце этой недели.
"Ситуация в Киеве немного улучшилась, стабилизировалась, но все будет зависеть от того, какой будет эпидемиологическая ситуация на эту пятницу и понедельник. После этого будут приниматься соответствующие решения. В том числе и о том, в какой по цвету зоне карантина будет находиться город", - сообщил Николай Поворозник, передает Сегодня.
После детального анализа ситуации с коронавирусом в Киеве станет известно, сможет ли столица выйти из красной зоны после 10 мая.
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Коронавирус и карантин в Киеве - о чем ранее писал Главред:
- Жесткий карантин в Киеве продлили на 2 недели – до 30 апреля. Эпидемиологическая ситуация в городе не улучшается.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина вышла на пик третьей волны коронавируса. По его словам, постепенно ситуация начинает стабилизироваться, уровень госпитализаций снизился.