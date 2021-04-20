У Кличко рассказали, когда Киев выйдет из красной зоны

Когда в Киеве отменят локдаун / УНИАН

Ситуация с коронавирусом в Киеве начала стабилизироваться, и чиновники столичной администрации допускают, что Киев может покинуть красную зону карантина.

В КГГА говорят, что стабилизация ситуации - это последствия строгих карантинных ограничений.

Заместитель мэра Киева Виталия Кличко Анна Старостенко подчеркнула, что в столице в конце марта и начале апреля наблюдались необычайно высокие показатели заболеваемости коронавирусом, госпитализации больных и их смертности. Впрочем, со слов чиновницы в течение последней недели количество новых случаев несколько уменьшилось.

"По состоянию на 20 апреля (это фактически данные за понедельник) было зафиксировано 892 новых случаев коронавируса. Это действительно меньшая цифра, если сравнивать с показателями рабочих дней прошлой недели", - отметила она.

В КГГА уверяют, что строгий карантин помог разгрузить медицинскую систему.

"В начале апреля мы имели наибольшую нагрузку на учреждения здравоохранения и медперсонал за все время пандемии. При таких условиях мы были вынуждены пойти на введение жестких карантинных ограничений, которые сейчас уже дают результат: в течение последней недели количество новых случаев несколько уменьшилось. Но мы говорим об этом с большой осторожностью", – отметила Старостенко.

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Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник заявил, что в КГГА наблюдают за течением эпидемии в столице ежедневно. И решения о продлении карантина или определенных ограничений на пасхальные праздники будут принимать в конце этой недели.

"Ситуация в Киеве немного улучшилась, стабилизировалась, но все будет зависеть от того, какой будет эпидемиологическая ситуация на эту пятницу и понедельник. После этого будут приниматься соответствующие решения. В том числе и о том, в какой по цвету зоне карантина будет находиться город", - сообщил Николай Поворозник, передает Сегодня.

После детального анализа ситуации с коронавирусом в Киеве станет известно, сможет ли столица выйти из красной зоны после 10 мая.

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