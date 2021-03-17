У Кличко рассказали, когда в Киеве введут локдаун

Городская комиссия Киева сегодня обсудит ужесточение карантина в столице.
В Киеве комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям соберется на заседание, где планируют обсудить ужесточение карантина в столице.
Как заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, сегодня в Киеве наблюдается сложная ситуация из-за коронавируса, которая связана, в частности, с миграцией населения.
"Вчера собиралась и сегодня будем собираться. Да будем рассматривать ужесточение карантина, и все возможные мероприятия, которые можно сделать. Необходимо решить вопрос относительно усиленных мер и вообще, чуть ли не в "красную зону" перейти, но это вопрос исключительно на уровне Кабинета министров", - сказал Рубан, передает РБК Украина.
В тоже время первый заместитель горгосадминистрации Николай Поворозник рассказал, когда и на какой период в Киеве могут ввести локдаун.
"Все зависит от того, какой будет эпидемиологическая ситуация в городе. На данный момент она очень сложная. Каждый день у нас больше сотни госпитализированных больных. И больше тысячи новых случаев заболевания. Такие темпы распространения инфекции ни к чему хорошему не приведут. Мы уже обратились в Кабмин – там принимается решение о зонах карантина по территориям регионов", - сказал первый заместитель Кличко, передает Сегодня.
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По словам Поворозника, столичные власти обсуждают несколько вариантов локдауна в Киеве.
"Есть разные варианты. Но все, повторюсь, зависит от эпидемиологической ситуации в городе. И решение о сроках зависит напрямую от этого.Просто закрыться, лишь бы закрыться, – это неправильно. Пока конкретных дат локдауна у нас нет, но мы точно будем об этом говорить после принятия окончательного решения. Однозначно, это не будет с сегодня на завтра. Но уверен, решение будет приниматься в ближайшее время", - добавил Поворозник.
Новый карантин в Украине – о чем ранее сообщал Главред:
- Глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов назвал условие, из-за которого по всей стране может быть введен жесткий карантин.
- Во Львове приняли решение ввести локдаун из-за сложной ситуации с коронавирусом. Локдаун в городе продлится чуть больше недели - до 28 марта, сообщил мэр города Андрей Садовый.
- Всего в Украине 27 регионов, по состоянию на 17 марта в красной карантинной зоне находятся Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Житомирская области.
Зоны карантина в Украине: что запрещено в разных зонах
Зеленая зона – ограничения:
- Масочный режим;
- Залы кинотеатров, театров и трибуны стадионов могут быть заполнены на 50%;
- Перевозить в транспорте можно только тех пассажиров, которым есть куда сесть.
Желтая карантинная зона – ограничения:
- Все ограничения зеленой зоны;
- Рестораны, кафе, бары и столовые могут работать до полуночи;
- В спортзалах, фитнес-центрах и бассейнах количество посетителей должно рассчитываться по формуле 1 человек на 10 квадратных метров;
- Запрещена работа хостелов;
- Не проводится плановая госпитализация;
- Нельзя просто так ходить в учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.
Оранжевая зона карантина – ограничения:
- Запрещена работа турбаз и хостелов;
- В ночное время запрещена работа развлекательных заведений;
- Прекращена плановая госпитализация;
- Не работают спортзалы, фитнес-центры и учреждения культуры;
- В детские лагеря не привозят детей на новые смены;
- Количество людей на массовых мероприятиях рассчитывалось по формуле 1 человек на 20 квадратных метров, и в них не могли принимать участие более 100 человек.
Красная зона карантина – ограничения:
- Не работает общественный транспорт;
- Не работают учебные заведения;
- Запрещена работа кафе, ресторанов и торгово-развлекательных центров;
- Не работают заведения культуры;
- Не работают непродовольственные магазины и рынки.