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У Кличко рассказали, когда в Киеве введут локдаун

17 марта 2021, 18:10
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Городская комиссия Киева сегодня обсудит ужесточение карантина в столице.

Локдаун
Локдаун в Киеве неизбежен / УНИАН

В Киеве комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям соберется на заседание, где планируют обсудить ужесточение карантина в столице.

Как заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, сегодня в Киеве наблюдается сложная ситуация из-за коронавируса, которая связана, в частности, с миграцией населения.

"Вчера собиралась и сегодня будем собираться. Да будем рассматривать ужесточение карантина, и все возможные мероприятия, которые можно сделать. Необходимо решить вопрос относительно усиленных мер и вообще, чуть ли не в "красную зону" перейти, но это вопрос исключительно на уровне Кабинета министров", - сказал Рубан, передает РБК Украина.

В тоже время первый заместитель горгосадминистрации Николай Поворозник рассказал, когда и на какой период в Киеве могут ввести локдаун.

"Все зависит от того, какой будет эпидемиологическая ситуация в городе. На данный момент она очень сложная. Каждый день у нас больше сотни госпитализированных больных. И больше тысячи новых случаев заболевания. Такие темпы распространения инфекции ни к чему хорошему не приведут. Мы уже обратились в Кабмин – там принимается решение о зонах карантина по территориям регионов", - сказал первый заместитель Кличко, передает Сегодня.

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По словам Поворозника, столичные власти обсуждают несколько вариантов локдауна в Киеве.

"Есть разные варианты. Но все, повторюсь, зависит от эпидемиологической ситуации в городе. И решение о сроках зависит напрямую от этого.Просто закрыться, лишь бы закрыться, – это неправильно. Пока конкретных дат локдауна у нас нет, но мы точно будем об этом говорить после принятия окончательного решения. Однозначно, это не будет с сегодня на завтра. Но уверен, решение будет приниматься в ближайшее время", - добавил Поворозник.

Новый карантин в Украине – о чем ранее сообщал Главред:

Зоны карантина в Украине: что запрещено в разных зонах

Зеленая зона – ограничения:

  • Масочный режим;
  • Залы кинотеатров, театров и трибуны стадионов могут быть заполнены на 50%;
  • Перевозить в транспорте можно только тех пассажиров, которым есть куда сесть.

Желтая карантинная зона – ограничения:

  • Все ограничения зеленой зоны;
  • Рестораны, кафе, бары и столовые могут работать до полуночи;
  • В спортзалах, фитнес-центрах и бассейнах количество посетителей должно рассчитываться по формуле 1 человек на 10 квадратных метров;
  • Запрещена работа хостелов;
  • Не проводится плановая госпитализация;
  • Нельзя просто так ходить в учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.

Оранжевая зона карантина – ограничения:

  • Запрещена работа турбаз и хостелов;
  • В ночное время запрещена работа развлекательных заведений;
  • Прекращена плановая госпитализация;
  • Не работают спортзалы, фитнес-центры и учреждения культуры;
  • В детские лагеря не привозят детей на новые смены;
  • Количество людей на массовых мероприятиях рассчитывалось по формуле 1 человек на 20 квадратных метров, и в них не могли принимать участие более 100 человек.

Красная зона карантина – ограничения:

  • Не работает общественный транспорт;
  • Не работают учебные заведения;
  • Запрещена работа кафе, ресторанов и торгово-развлекательных центров;
  • Не работают заведения культуры;
  • Не работают непродовольственные магазины и рынки.
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