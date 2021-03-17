У Кличко рассказали, когда в Киеве введут локдаун

Локдаун в Киеве неизбежен / УНИАН

В Киеве комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям соберется на заседание, где планируют обсудить ужесточение карантина в столице.

Как заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, сегодня в Киеве наблюдается сложная ситуация из-за коронавируса, которая связана, в частности, с миграцией населения.

"Вчера собиралась и сегодня будем собираться. Да будем рассматривать ужесточение карантина, и все возможные мероприятия, которые можно сделать. Необходимо решить вопрос относительно усиленных мер и вообще, чуть ли не в "красную зону" перейти, но это вопрос исключительно на уровне Кабинета министров", - сказал Рубан, передает РБК Украина.

В тоже время первый заместитель горгосадминистрации Николай Поворозник рассказал, когда и на какой период в Киеве могут ввести локдаун.

"Все зависит от того, какой будет эпидемиологическая ситуация в городе. На данный момент она очень сложная. Каждый день у нас больше сотни госпитализированных больных. И больше тысячи новых случаев заболевания. Такие темпы распространения инфекции ни к чему хорошему не приведут. Мы уже обратились в Кабмин – там принимается решение о зонах карантина по территориям регионов", - сказал первый заместитель Кличко, передает Сегодня.

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По словам Поворозника, столичные власти обсуждают несколько вариантов локдауна в Киеве.

"Есть разные варианты. Но все, повторюсь, зависит от эпидемиологической ситуации в городе. И решение о сроках зависит напрямую от этого.Просто закрыться, лишь бы закрыться, – это неправильно. Пока конкретных дат локдауна у нас нет, но мы точно будем об этом говорить после принятия окончательного решения. Однозначно, это не будет с сегодня на завтра. Но уверен, решение будет приниматься в ближайшее время", - добавил Поворозник.

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Во Львове приняли решение ввести локдаун из-за сложной ситуации с коронавирусом. Локдаун в городе продлится чуть больше недели - до 28 марта, сообщил мэр города Андрей Садовый.

Всего в Украине 27 регионов, по состоянию на 17 марта в красной карантинной зоне находятся Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Житомирская области.