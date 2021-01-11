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У коронавируса обнаружили слабое место – как это поможет людям

11 января 2021, 15:25
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Немецкие ученые нашли способ усовершенствовать вакцину от Covid-19.

Коронавирус 2021 имеет слабое место - как это отразится на вакцине
Коронавирус 2021 имеет слабое место - как это отразится на вакцине / Фото Reuters

В человеческом организме есть фермент гуанилаткиназа 1 (GK1), который помогает коронавирусу проникать в клетки. К такому выводу пришли немецкие ученые из Тюбингенского университета после анализа компьютерной модели распространения SARS-CoV-2 в легких.

Как пишет Merkur, немецкие исследователи рассчитывают, что их открытие поможет усовершенствовать вакцину от Covid-19. Дело в том, что после "удаления" фермента из организма, вирус перестает размножаться в организме человека.

Напомним, вакцина от COVID-19, которую пообещали Украине, показала эффективность в 65%. Вакцина CoronaVac соответствует требованиям для экстренного использования, заявили в Индонезии.

Коронавирус в Украине: последние новости

  • В Минздраве назвали сроки платной вакцинации. Виктор Ляшко рассказал, когда украинцы смогут вакцинироваться вне очереди на платной основе.
  • Напомним, в Украине разгорелся скандал после информации о том, что топ-чиновники, политики и бизнесмены нелегально уже прививаются вакциной от коронавируса. Прививки начали делать неделю назад препаратом BioNTech и Pfizer, который неофициально завозят в Украину.
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