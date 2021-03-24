У мужчин выше смертность от коронавируса, чем у женщин - ученые

У мужчин выше смертность от коронавируса, чем у женщин / Фото Reuters

Темпы развития коронавируса в Украине набирают обороты. Ученые Национальной академии наук Украины изучили ситуацию в стране и пришли к выводу, что мужчины от COVID-19 умирают чаще, чем женщины.

Падение ожидаемой продолжительности жизни (ОТЖ) при достижении возраста 65 лет было глубже для мужчин, чем для женщин, по сравнению с максимумом 2020 года, говорится в докладе ученых.

В конце года темпы падения ОТЖ при достижении возраста 65 лет были особенно большими у мужчин.

По состоянию на декабрь 2020 года, падение ОТЖ при достижении 65-ти лет у мужчин было на 3 месяца больше, чем у женщин, с тенденцией к быстрому росту этого разрыва. Это соответствует данным о более высокой летальности от COVID-19 среди мужчин, говорится в заключении ученых НАН.

Отметим, коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 14 174 жителей страны. В том числе заболели 750 детей и 434 медработника.

За минувшие 24 часа госпитализированы 5 438 человек; летальных случаев - 342; выздоровели - 7 386 человек.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии:

заболели - 1 579 906 человек;

выздоровели - 1 276 272 человека;

летальных исходов - 30 773;

проведено ПЦР-тестов - 7 778 231.

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