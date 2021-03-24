У мужчин выше смертность от коронавируса, чем у женщин - ученые

Украинские ученые подсчитали, кого чаще убивает коронавирусная болезнь.
Темпы развития коронавируса в Украине набирают обороты. Ученые Национальной академии наук Украины изучили ситуацию в стране и пришли к выводу, что мужчины от COVID-19 умирают чаще, чем женщины.
Падение ожидаемой продолжительности жизни (ОТЖ) при достижении возраста 65 лет было глубже для мужчин, чем для женщин, по сравнению с максимумом 2020 года, говорится в докладе ученых.
В конце года темпы падения ОТЖ при достижении возраста 65 лет были особенно большими у мужчин.
По состоянию на декабрь 2020 года, падение ОТЖ при достижении 65-ти лет у мужчин было на 3 месяца больше, чем у женщин, с тенденцией к быстрому росту этого разрыва. Это соответствует данным о более высокой летальности от COVID-19 среди мужчин, говорится в заключении ученых НАН.
Отметим, коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 14 174 жителей страны. В том числе заболели 750 детей и 434 медработника.
За минувшие 24 часа госпитализированы 5 438 человек; летальных случаев - 342; выздоровели - 7 386 человек.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии:
- заболели - 1 579 906 человек;
- выздоровели - 1 276 272 человека;
- летальных исходов - 30 773;
- проведено ПЦР-тестов - 7 778 231.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- Ученые Национальной академии наук обнародовали новый прогноз распространения коронавируса в Украине. Рост новых случаев коронавируса ученые обещают как минимум до апреля. При этом в среднем в начале апреля прогнозируется до 20 тысяч новых случаев выявления коронавируса.
- В Украине выявили модифицированный британский штамм коронавируса. Эксперты предполагают, что именно он мог вызвать новую волну эпидемии, из-за которой уже девять регионов страны оказались в красной зоне карантина.
- 23 марта министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о том, что Украина вошла в третью волну пандемии коронавируса, и добавил, что на всей территории нашей страны обнаружен новый - британский штамм вируса.