У Путина отреагировали на резкое заявление Зеленского насчет вакцины Спутник V

Дмитрий Песков прокомментировал резкие слова Владимира Зеленского насчет российской вакцины от коронавируса / Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на резкое высказывание украинского лидера Владимира Зеленского насчет российской вакцины от коронавируса COVID-19 – Спутник V.

Если украинское государство не хочет российский препарат, то другим странам достанется больше, приводит слова спикера РИА Новости.

В Кремле считают, что в Украине немало людей, которые хотели бы уколоться вакциной, сделанной в России.

"Как говорится, если Украина не хочет, другим странам больше достанется, которые просят эту вакцину и готовы ее принять с благодарностью", – заявил пресс-секретарь.

Ранее Владимир Зеленский говорил, что гарантированная результативность Спутник V не подтверждена, поэтому Украина не будет закупать российский препарат.

Президент подчеркнул, что украинцы – не кролики, и на них точно не имеют права ставить эксперименты.

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