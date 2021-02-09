У Путина отреагировали на резкое заявление Зеленского насчет вакцины Спутник V

Российскую вакцину от COVID-19 некоторые государства готовы принять с благодарностью, утверждает спикер главы РФ.
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на резкое высказывание украинского лидера Владимира Зеленского насчет российской вакцины от коронавируса COVID-19 – Спутник V.
Если украинское государство не хочет российский препарат, то другим странам достанется больше, приводит слова спикера РИА Новости.
В Кремле считают, что в Украине немало людей, которые хотели бы уколоться вакциной, сделанной в России.
"Как говорится, если Украина не хочет, другим странам больше достанется, которые просят эту вакцину и готовы ее принять с благодарностью", – заявил пресс-секретарь.
Ранее Владимир Зеленский говорил, что гарантированная результативность Спутник V не подтверждена, поэтому Украина не будет закупать российский препарат.
Президент подчеркнул, что украинцы – не кролики, и на них точно не имеют права ставить эксперименты.
Российская вакцина от COVID-19 – что нужно знать
- Напомним, в марте 2020 года началась пандемия коронавируса, и в ряде стран мира начали разрабатывать вакцины.
- В России 11 августа зарегистрировали препарат, который не прошел третью стадию испытаний. Препарат не одобрили во Всемирной организации здравоохранения.
- Третья стадия испытаний вакцины является самой масштабной, во время нее препарат испытывают, в частности на безопасность.