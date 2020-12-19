У Путина сделали заявление о критике вакцины Спутник V

Россия сейчас "не в моде" на Западе, поэтому вакцину Спутник V подвергают критике - Песков / Reuters

Причиной критики российской вакцины Спутник V на Западе является критическое отношение к России и фактор конкуренции. Центр имени Гамалеи располагал разработками, которые позволили создать препарат от COVID-19 в краткие сроки.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телеканала Россия 1, комментируя вопрос критического отношения к разработанной в РФ вакцине от коронавируса.

В Кремле считают, что подобная ситуация продиктована "недобросовестной конкуренцией", так как НИЦ им. Гамалеи удалось в максимально короткие сроки разработать вакцину от COVID-19 при помощи своих разработок.Читайте такжеВ AstraZeneca объявили об испытании своей вакцины совместно с российской Спутник V

"Если коротко ответить, все очень просто: это конкуренция, не всегда добросовестная", - сказал Песков, подчеркнув, что Россия, "не в моде на Западе".

Российская вакцина от коронавируса