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У Путина сделали заявление о критике вакцины Спутник V

19 декабря 2020, 13:02
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По словам Дмитрий Пескова, на Западе необоснованно критикуют Россию.

Песков
Россия сейчас "не в моде" на Западе, поэтому вакцину Спутник V подвергают критике - Песков / Reuters

Причиной критики российской вакцины Спутник V на Западе является критическое отношение к России и фактор конкуренции. Центр имени Гамалеи располагал разработками, которые позволили создать препарат от COVID-19 в краткие сроки.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телеканала Россия 1, комментируя вопрос критического отношения к разработанной в РФ вакцине от коронавируса.

В Кремле считают, что подобная ситуация продиктована "недобросовестной конкуренцией", так как НИЦ им. Гамалеи удалось в максимально короткие сроки разработать вакцину от COVID-19 при помощи своих разработок.Читайте такжеВ AstraZeneca объявили об испытании своей вакцины совместно с российской Спутник V

"Если коротко ответить, все очень просто: это конкуренция, не всегда добросовестная", - сказал Песков, подчеркнув, что Россия, "не в моде на Западе".

Российская вакцина от коронавируса

  • Президент России Владимир Путин 11 августа заявил, что на территории страны зарегистрирована вакцина против COVID-19. По словам главы государства, процедуру вакцинации уже прошла его дочь.
  • В ВОЗ подвергли критике процесс лицензирования российской вакцины от коронавируса. Специалисты Организации обратили внимание, что препарат НИЦ им. Гамалеи был зарегистрирован до того, как была проведена третья фаза клинических исследований препарата. Такой подход противоречит процедуре лицензирования вакцин, вследствие чего возникает вопрос эффективности и безопасности препарата.
  • В Центре имени Гамалеи, где была создана российская вакцина, в ноябре заверяли, что в процессе первого промежуточного анализа данных третьей фазы клинических испытаний выяснилось, что эффективность препарата Спутник V – 92%.
  • Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков 18 декабря заявил, что качество российской вакцины от коронавируса вызывает сомнения. Поэтому государство не собирается приобретать такой препарат.

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