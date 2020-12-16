У Санта-Клауса оказался иммунитет к коронавирусу – ВОЗ

Новогодние праздники 2021 никакой коронавирус не испортит, заверили в ВОЗ.
Коронавирус 2020 не страшен Санта-Клаусу. У Санты есть волшебный иммунитет. Поэтому детям не стоит переживать, что что-то может испортить новогодние праздники 2021.
Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове развеяла тревоги детей. Многие малыши волновались, что Санта-Клаус входит в группу риска по COVID-19, поэтому может заразиться и не приехать раздавать подарки на Рождество.
"У Санты иммунитет. Мы недавно с ним общались, он прекрасно себя чувствует", — заверила Керкхове.
Она также рассказала, что ради Санты многие мировые лидеры специально ослабили карантинные меры перед Рождеством. И теперь Санта-Клаус может смело пересекать воздушные границы стран, доставляя подарки на Новый год 2021.
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Коронавирус 2020: последние новости
- Ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская заявила, что коронавирус все чаще атакует молодых людей. Причем еще два месяца назад в стране не было такого количества тяжелых пациентов в возрасте до 30 лет.
- В Минздраве раскрыли планы по бесплатной вакцинации от COVID-19. В Минздраве уже подготовили план вакцинации от COVID-19 в Украине и определили группы, которым сделают прививки в первую очередь.
- Как утверждают в ведомстве, в аптеках вакцина против коронавируса может появиться не раньше осени 2021 года.