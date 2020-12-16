У Санта-Клауса оказался иммунитет к коронавирусу – ВОЗ

Новогодние праздники 2021: У Санты оказался иммунитет к COVID-19 / 1zoom.ru

Коронавирус 2020 не страшен Санта-Клаусу. У Санты есть волшебный иммунитет. Поэтому детям не стоит переживать, что что-то может испортить новогодние праздники 2021.

Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове развеяла тревоги детей. Многие малыши волновались, что Санта-Клаус входит в группу риска по COVID-19, поэтому может заразиться и не приехать раздавать подарки на Рождество.

"У Санты иммунитет. Мы недавно с ним общались, он прекрасно себя чувствует", — заверила Керкхове.

Она также рассказала, что ради Санты многие мировые лидеры специально ослабили карантинные меры перед Рождеством. И теперь Санта-Клаус может смело пересекать воздушные границы стран, доставляя подарки на Новый год 2021.

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