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У украинцев появилась возможность попасть в ЕС: детали

19 мая 2021, 14:42
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Формально решение послов 27 евростран еще должен утвердить Совет ЕС.

У украинцев появилась возможность попасть в ЕС детали
У украинцев появилась возможность попасть в ЕС: детали / Reuters

В преддверии летнего туристического сезона Евросоюз дал добро на въезд туристам из третьих стран, если те вакцинированы от коронавируса. Такое решение приняли послы 27 евростран. Дело за формальным утверждением от Совета Евросоюза.

Как пишет Европейская правда, представитель Еврокомиссии уже подтвердил эту новость.

Пока что на территорию Евросоюза без подтверждения вакцинации имеют право въезжать только граждане семи стран (Австралия, Новая Зеландия, Китай, Руанда, Таиланд и Сингапур, Южная Корея). Украина в этот список не входит.

Въезжать в ЕС разрешили вакцинированным туристам: какие вакцины утверждены

Отметим, что в Евросоюзе на сегодня одобрены четыре вакцины от коронавируса:

  • AstraZeneca,
  • Moderna,
  • BioNTech/Pfizer,
  • Johnson & Johnson.

Планируется, что в этот список добавят вакцины, которыми ВОЗ рекомендовала вакцинироваться в экстренных условиях. В частности, речь идет о вакцине AstraZeneca производства Южной Кореи и ее индийском аналоге Covishield – именно ими сейчас прививают в Украине.

Коронавирус и вакцинация: новости

  • По состоянию на 19 мая, коронавирус в Украине за сутки выявили у ​​5 138 жителей страны. В том числе госпитализированы 2 269 человек; выписали из больниц 3 174 пациента; летальных случаев - 227, выздоровели 17 102 человека.
  • Врач объяснил, почему вакцинацию от COVID-19 нужно срочно ускорить. Вакцинация от коронавируса, которая происходит на данный момент в Украине, не выдерживает никакой критики. Процесс необходимо ускорить.
  • Прием анальгетиков и жаропонижающих препаратов (таких как парацетамол, аспирин, ибупрофен) после вакцинации от коронавируса может негативно повлиять на формирование антител. Эту закономерность обнаружили специалисты медицинской школы Университета Дьюка в США.

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