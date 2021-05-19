У украинцев появилась возможность попасть в ЕС: детали / Reuters

В преддверии летнего туристического сезона Евросоюз дал добро на въезд туристам из третьих стран, если те вакцинированы от коронавируса. Такое решение приняли послы 27 евростран. Дело за формальным утверждением от Совета Евросоюза.

Как пишет Европейская правда, представитель Еврокомиссии уже подтвердил эту новость.

Пока что на территорию Евросоюза без подтверждения вакцинации имеют право въезжать только граждане семи стран (Австралия, Новая Зеландия, Китай, Руанда, Таиланд и Сингапур, Южная Корея). Украина в этот список не входит.

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Отметим, что в Евросоюзе на сегодня одобрены четыре вакцины от коронавируса:

AstraZeneca,

Moderna,

BioNTech/Pfizer,

Johnson & Johnson.

Планируется, что в этот список добавят вакцины, которыми ВОЗ рекомендовала вакцинироваться в экстренных условиях. В частности, речь идет о вакцине AstraZeneca производства Южной Кореи и ее индийском аналоге Covishield – именно ими сейчас прививают в Украине.

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