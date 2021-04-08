У украинцев выявили более 800 побочных эффектов вакцины Covishield

В целом, соотношение польза/риск введенных доз препарата Covishield является положительным.
С начала кампании по вакцинации населения от коронавируса в Украине зафиксировали 816 побочных эффектов от прививки. Как известно, на данный момент в стране прививают от COVID-19 вакциной AstraZeneca/Covishield, изготовленной индийским Институтом сыворотки крови.
С 24 февраля по 4 апреля было сделано более 290 тысяч прививок. Как говорится в отчете Государственного экспертного центра Министерства здравоохранения Украины, соотношение польза/риск введенных доз Covishield (Ковишелд) является положительным.
Неблагоприятные события после иммунизации в 99,1% были несерьезными, а 94,73% – предсказуемыми. В целом, побочные реакции появились у 0,28% всех привитых первой дозой вакцины.
Чаще всего встречались такие побочные реакции:
- Повышение температуры, утомляемость, общая слабость, покраснение, боль и отек – в 66,83% случаев.
- В опорно-двигательном аппарате – миалгия и артралгия (боль в мышцах и костях) – 11,8%.
- Головная боль и бессонница – 11,7%.
- Тошнота, диарея, боль в животе, металлический привкус во рту – 3,21%.
- Отек гортани, насморк, боль в горле, крапивница – 1,63%.
Очень редко случались такие побочные реакции:
- Потливость и другие расстройства – 1,23%.
- Изменение показателей давления – 1,14%.
- Ощущение тяжести и давления за грудной клеткой, тахиаритмия – 0,89%.
- Одышка, сухой кашель, боль в горле, затрудненное дыхание – 0,59%.
- Снижение и отсутствие аппетита – 0,35%.
- Дезориентация, отсутствие сна, чувство тревоги, паническая атака – 0,25%.
- В крови и лимфе – лимфаденатопия, флебит, увеличенное время свертывания – 0,15%.
- Расстройства слуха (заложенность ушей) – 0,10%.
- Расстройства мочевыделительной системы – 0,05%.
Вакцинация от COVID-19 в Украине - о чем ранее писал Главред:
- Вакцина CoviShield прибыла в Украину 23 февраля. Киев получил вакцину в количестве 500 тысяч доз.
- 24 февраля в стране началась кампании по вакцинации. В первую очередь прививки стали делать медицинским работникам и бойцам ООС на Донбассе.
- 1 марта глава Минздрава Украины Максим Степанов привился от коронавируса.
- Президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса 2 марта в Северодонецке Луганской области вместе с военными в качестве главнокомандующего ВСУ. Ему укололи индийскую вакцину CoviShield.
- В Офисе президента заявили, что вакцинация от COVID-19 препаратом CoviShield является безопасной. В Украине только у 0,5% лиц, принявших участие в вакцинации, зафиксированы побочные эффекты в легкой форме – температура и слабость.
- 7 апреля в Европейском агентстве лекарственных средств признали существование связи между вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза у пациентов, поставивших эту прививку.
Индийская вакцина CoviShield
В конце февраля стало известно, что вместо ранее обещанных Минздравом вакцин Pfizer и Moderna, а позже китайской Sinovac, Украина закупит индийский препарат под названием CoviShield. Для заключения контракта глава Минздрава Максим Степанов лично побывал в Индии.
Вакцина CoviShield - что это
CoviShield - это вакцина от коронавируса, изготавливающаяся по лицензии британско-шведской компании AstraZenecа, и производится на мощностях Serum Institute of India ("Институт сывороток Индии") – самом крупном производстве вакцин в мире.
Препарат изготавливают из ослабленной версии аденовируса (вируса простуды) шимпанзе, который модифицировали под коронавирус. С помощью вакцины имунная система вырабатывает антитела и готовит их для атаки настоящего коронавируса, когда тот попадет в организм.
CoviShield рекомендована ВОЗ к экстренному использованию. Препарат вводится внутримышечно (две дозы с интервалом в 28 дней).
Фактически британскую вакцину AstraZenecа и ее индийского "брата" объединяет только технология и общий принцип действия. Иными словами, эта вакцина не идентична шведско-британской.
Вакцинация в Украине
23 февраля препарат был зарегистрирован в Украине, в тот же день в страну прибыла и первая партия лекарства.
Почти сразу в Украине она получила прозвище "вакцина для бедных" - Украина стала одним из первых покупателей препарата, который до того Индия бесплатно, в рамках гуманитарной помощи отправляла в Бутан, Бангладеш, Афганистан, Мьянму, Непал и другие страны, которые не могли позволить себе закупку.
Чтобы подстегнуть старт вакцинации, министр Степанов первым из публичных лиц привился на камеры, а следом получил свою дозу и президент Владимир Зеленский, пояснив, что таким образом хотел подать личный пример украинцам. Тем не менее, 9 марта глава украинского Минздрава был вынужден признать, что вакцинация от COVID-19 идет не по плану: оказалось, что с начала кампании по вакцинации, которая стартовала 24 февраля, в Украине привили всего 19 тысяч человек.
Побочные эффекты CoviShield
Наиболее распространенными побочными действиями вакцины AstraZeneca (а, следовательно, и CoviShield) считаются:
- боль, покраснение, зуд, отек, кровоподтеки в месте инъекции,
- усталость,
- озноб или лихорадка,
- головная боль,
- тошнота,
- боль в суставах или мышцах,
- затруднение дыхания.
К "побочке" относят рвоту и диарею, а также изредка - снижение аппетита, головокружение, потливость, боли в животе и сыпь.
Кроме того, к эффективности вакцины возникли вопросы. В частности, в момент поступления в Украину, она не имела завершенной третьей фазы клинических испытаний, а её регистрация в самой Индии прошла по процедуре "Emergency Use" (экстренной регистрации). Это исследование необходимо для получения дополнительных клинических данных об эффективности, безопасности и того, с каким промежутком эффективнее проводить вакцину. В заявлении группы по защите прав пациентов All India Drug Action Network обращалось внимание на то, что одобрение вакцины могло быть поспешным.