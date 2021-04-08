УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

У украинцев выявили более 800 побочных эффектов вакцины Covishield

8 апреля 2021, 07:48
Прослушать новость
Остановить

В целом, соотношение польза/риск введенных доз препарата Covishield является положительным.

Covishield, ковишилд
С 24 февраля по 4 апреля было сделано более 290 тысяч прививок вакциной Covishield / Reuters

С начала кампании по вакцинации населения от коронавируса в Украине зафиксировали 816 побочных эффектов от прививки. Как известно, на данный момент в стране прививают от COVID-19 вакциной AstraZeneca/Covishield, изготовленной индийским Институтом сыворотки крови.

С 24 февраля по 4 апреля было сделано более 290 тысяч прививок. Как говорится в отчете Государственного экспертного центра Министерства здравоохранения Украины, соотношение польза/риск введенных доз Covishield (Ковишелд) является положительным.

Неблагоприятные события после иммунизации в 99,1% были несерьезными, а 94,73% – предсказуемыми. В целом, побочные реакции появились у 0,28% всех привитых первой дозой вакцины.

Чаще всего встречались такие побочные реакции:

  • Повышение температуры, утомляемость, общая слабость, покраснение, боль и отек – в 66,83% случаев.
  • В опорно-двигательном аппарате – миалгия и артралгия (боль в мышцах и костях) – 11,8%.
  • Головная боль и бессонница – 11,7%.
  • Тошнота, диарея, боль в животе, металлический привкус во рту – 3,21%.
  • Отек гортани, насморк, боль в горле, крапивница – 1,63%.

Очень редко случались такие побочные реакции:

  • Потливость и другие расстройства – 1,23%.
  • Изменение показателей давления – 1,14%.
  • Ощущение тяжести и давления за грудной клеткой, тахиаритмия – 0,89%.
  • Одышка, сухой кашель, боль в горле, затрудненное дыхание – 0,59%.
  • Снижение и отсутствие аппетита – 0,35%.
  • Дезориентация, отсутствие сна, чувство тревоги, паническая атака – 0,25%.
  • В крови и лимфе – лимфаденатопия, флебит, увеличенное время свертывания – 0,15%.
  • Расстройства слуха (заложенность ушей) – 0,10%.
  • Расстройства мочевыделительной системы – 0,05%.
dec.gov.ua

Вакцинация от COVID-19 в Украине - о чем ранее писал Главред:

  • Вакцина CoviShield прибыла в Украину 23 февраля. Киев получил вакцину в количестве 500 тысяч доз.
  • 24 февраля в стране началась кампании по вакцинации. В первую очередь прививки стали делать медицинским работникам и бойцам ООС на Донбассе.
  • 1 марта глава Минздрава Украины Максим Степанов привился от коронавируса.
  • Президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса 2 марта в Северодонецке Луганской области вместе с военными в качестве главнокомандующего ВСУ. Ему укололи индийскую вакцину CoviShield.
  • В Офисе президента заявили, что вакцинация от COVID-19 препаратом CoviShield является безопасной. В Украине только у 0,5% лиц, принявших участие в вакцинации, зафиксированы побочные эффекты в легкой форме – температура и слабость.
  • 7 апреля в Европейском агентстве лекарственных средств признали существование связи между вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза у пациентов, поставивших эту прививку.

Индийская вакцина CoviShield

В конце февраля стало известно, что вместо ранее обещанных Минздравом вакцин Pfizer и Moderna, а позже китайской Sinovac, Украина закупит индийский препарат под названием CoviShield. Для заключения контракта глава Минздрава Максим Степанов лично побывал в Индии.

Вакцина CoviShield - что это

CoviShield - это вакцина от коронавируса, изготавливающаяся по лицензии британско-шведской компании AstraZenecа, и производится на мощностях Serum Institute of India ("Институт сывороток Индии") – самом крупном производстве вакцин в мире.

Препарат изготавливают из ослабленной версии аденовируса (вируса простуды) шимпанзе, который модифицировали под коронавирус. С помощью вакцины имунная система вырабатывает антитела и готовит их для атаки настоящего коронавируса, когда тот попадет в организм.

CoviShield рекомендована ВОЗ к экстренному использованию. Препарат вводится внутримышечно (две дозы с интервалом в 28 дней).

Фактически британскую вакцину AstraZenecа и ее индийского "брата" объединяет только технология и общий принцип действия. Иными словами, эта вакцина не идентична шведско-британской.

Вакцинация в Украине

23 февраля препарат был зарегистрирован в Украине, в тот же день в страну прибыла и первая партия лекарства.

Почти сразу в Украине она получила прозвище "вакцина для бедных" - Украина стала одним из первых покупателей препарата, который до того Индия бесплатно, в рамках гуманитарной помощи отправляла в Бутан, Бангладеш, Афганистан, Мьянму, Непал и другие страны, которые не могли позволить себе закупку.

Чтобы подстегнуть старт вакцинации, министр Степанов первым из публичных лиц привился на камеры, а следом получил свою дозу и президент Владимир Зеленский, пояснив, что таким образом хотел подать личный пример украинцам. Тем не менее, 9 марта глава украинского Минздрава был вынужден признать, что вакцинация от COVID-19 идет не по плану: оказалось, что с начала кампании по вакцинации, которая стартовала 24 февраля, в Украине привили всего 19 тысяч человек.

Побочные эффекты CoviShield

Наиболее распространенными побочными действиями вакцины AstraZeneca (а, следовательно, и CoviShield) считаются:

  • боль, покраснение, зуд, отек, кровоподтеки в месте инъекции,
  • усталость,
  • озноб или лихорадка,
  • головная боль,
  • тошнота,
  • боль в суставах или мышцах,
  • затруднение дыхания.

К "побочке" относят рвоту и диарею, а также изредка - снижение аппетита, головокружение, потливость, боли в животе и сыпь.

Кроме того, к эффективности вакцины возникли вопросы. В частности, в момент поступления в Украину, она не имела завершенной третьей фазы клинических испытаний, а её регистрация в самой Индии прошла по процедуре "Emergency Use" (экстренной регистрации). Это исследование необходимо для получения дополнительных клинических данных об эффективности, безопасности и того, с каким промежутком эффективнее проводить вакцину. В заявлении группы по защите прав пациентов All India Drug Action Network обращалось внимание на то, что одобрение вакцины могло быть поспешным.

коронавирус новости Украины коронавирус в Украине коронавирус новости вакцина от коронавируса индийская вакцина CoviShield
Сейчас вы просматриваете новость «У украинцев выявили более 800 побочных эффектов вакцины Covishield». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Врачи указали на продукты, которые улучшают кровообращениеВрачи указали на продукты, которые улучшают кровообращение Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: приятные сюрпризы и денежный переворотГороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: приятные сюрпризы и денежный переворот Борьба козлов на узкой кладке: стоит ли ждать разрыва дипотношений с РФБорьба козлов на узкой кладке: стоит ли ждать разрыва дипотношений с РФ Локдаун для лохов: Тищенко угодил в новый скандал не случайноЛокдаун для лохов: Тищенко угодил в новый скандал не случайно В Кремле есть три сценария вторжения в Украину: когда Путин раскроет картыВ Кремле есть три сценария вторжения в Украину: когда Путин раскроет карты

Последние новости

04:25
Исследователи отыскали еще один способ продления жизни
03:09
Путин приготовил для Зеленского ловушку с переговорами по Донбассу - эксперт Видео
02:15
Ани Лорак засветила огромную грудь в дерзком вырезе наряда
01:36
Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: прорыв и любовные неудачи Видео
00:53
Эксперт рассказал, кто надоумил Зеленского пригласить Путина на личную встречу Видео
Реклама
00:19
Ученые нашли два новых пути распространения коронавируса Видео
22 апреля, четверг
23:58
В Белом доме раскрыли планы Байдена о новых санкциях против РФ Видео
23:34
На Вербное воскресенье в Украине резко изменится погода Видео
23:30
7 ненужных Windows-программ, которые стоит удалить прямо сейчас
23:24
Как должна выглядеть вагина: семь типов Видео
23:00
В Канаде заявили о мощнейшей угрозе для Европы из-за действий России Видео
22:56
Тайский массаж: кому противопоказана процедура Видео
22:48
Тищенко прокомментировал скандальный праздник для жены в отеле Видео
22:44
Меню на Лазареву субботу: вкусные рецепты Видео
22:41
Врач назвала самое опасное мясо для шашлыка Видео
22:36
Можно ли хрустеть суставами: врачи дали ответ Видео
21:58
Главари "ЛДНР" после заявления Путина захотели встретиться с Зеленским Видео
21:31
Степанов обратился к украинцам из-за карантина на Пасху Видео
21:17
Тай-чи: похудение и другие преимущества для здоровья Видео
20:59
Увеличивает риск в три раза: эта привычка "помогает" Альцгеймеру Видео
Реклама
20:58
В Офисе президента резко ответили Лукашенко на обвинения в адрес Зеленского Видео
20:31
В Украине обвинили Россию за лживые заявления о "всеобщей мобилизации" Видео
20:25
The Last of Us: Part II подорожала в украинском PS Store до 1999 грн Видео
20:19
Эксперт объяснил, почему получить субсидию стало гораздо сложнее Видео
19:53
Появились дата выхода и трейлер Фильма "Заклятие 3" про одержимость Видео
19:46
Лукашенко "налетел" на Зеленского с обвинениями Видео
19:24
Жириновский пообещал миллионы за русский флаг над Киевом Видео
18:46
Путин ответил Зеленскому и позвал в Москву Видео
18:37
Звезда Танців з зірками встретила извращенца в общественном транспорте
18:35
В Epic Games Store можно бесплатно забрать пару отличных игр Видео
18:27
The Hardkiss перенесла концерт в Украине и назвала новую дату
18:23
Боевики на Донбассе обстреляли ВСУ, украинская армия несет потери Видео
18:12
В Мариуполе мужчина топором разгромил супермаркет АТБ Видео
18:03
Когда закончится локдаун в Киеве: названы сроки и условие Видео
18:00
Авторы Elite Dangerous объявили дату выхода крупного дополнения Odyssey Видео
17:43
Зеленский готов ехать в Донецк или Луганск на встречу с Путиным – Кравчук Видео
17:34
Зеленский оценил отвод российских войск от границ Украины Видео
17:27
Названы сроки предоставления Украине плана действий по членству в НАТО Видео
17:10
СМИ поделились впечатлениями от предстоящего блокбастера Returnal для PS5 Видео
17:09
Эксперты проанализировали темпы вакцинации от COVID-19 в Украине и мире Видео
Реклама
16:56
Как покрасить перепелиные яйца на Пасху: невероятно простые идеи Видео
16:46
Соломия Витвицкая впервые рассказала о разводе с мужем Видео
16:37
У Лаврова запаниковали из-за учений СБУ и выдвинули Киеву новые обвинения Видео
16:20
В России заявили об угрозе НАТО у границ и отдали приказ войскам Видео
16:07
Создатели Dying Light запустили кроссовер-событие по мотивам Rust Видео
16:06
Вице-премьер объяснил, почему не будет войны между Украиной и Россией
15:39
Синоптик дал неожиданный прогноз на май с похолоданием и заморозками Видео
15:18
Врач рассказал, вызывает ли отсутствие лифчика провисание груди Видео
15:13
Зеленский предлагал Стерненко руководить одесским СБУ - Богдан Видео
15:08
Шойгу объявил об отведении войск России от границ Украины Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять