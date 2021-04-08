У украинцев выявили более 800 побочных эффектов вакцины Covishield

С 24 февраля по 4 апреля было сделано более 290 тысяч прививок вакциной Covishield / Reuters

С начала кампании по вакцинации населения от коронавируса в Украине зафиксировали 816 побочных эффектов от прививки. Как известно, на данный момент в стране прививают от COVID-19 вакциной AstraZeneca/Covishield, изготовленной индийским Институтом сыворотки крови.

С 24 февраля по 4 апреля было сделано более 290 тысяч прививок. Как говорится в отчете Государственного экспертного центра Министерства здравоохранения Украины, соотношение польза/риск введенных доз Covishield (Ковишелд) является положительным.

Неблагоприятные события после иммунизации в 99,1% были несерьезными, а 94,73% – предсказуемыми. В целом, побочные реакции появились у 0,28% всех привитых первой дозой вакцины.

Чаще всего встречались такие побочные реакции:

Повышение температуры, утомляемость, общая слабость, покраснение, боль и отек – в 66,83% случаев.

В опорно-двигательном аппарате – миалгия и артралгия (боль в мышцах и костях) – 11,8%.

Головная боль и бессонница – 11,7%.

Тошнота, диарея, боль в животе, металлический привкус во рту – 3,21%.

Отек гортани, насморк, боль в горле, крапивница – 1,63%.

Очень редко случались такие побочные реакции:

Потливость и другие расстройства – 1,23%.

Изменение показателей давления – 1,14%.

Ощущение тяжести и давления за грудной клеткой, тахиаритмия – 0,89%.

Одышка, сухой кашель, боль в горле, затрудненное дыхание – 0,59%.

Снижение и отсутствие аппетита – 0,35%.

Дезориентация, отсутствие сна, чувство тревоги, паническая атака – 0,25%.

В крови и лимфе – лимфаденатопия, флебит, увеличенное время свертывания – 0,15%.

Расстройства слуха (заложенность ушей) – 0,10%.

Расстройства мочевыделительной системы – 0,05%.

dec.gov.ua

Вакцинация от COVID-19 в Украине - о чем ранее писал Главред:

Вакцина CoviShield прибыла в Украину 23 февраля. Киев получил вакцину в количестве 500 тысяч доз.

24 февраля в стране началась кампании по вакцинации. В первую очередь прививки стали делать медицинским работникам и бойцам ООС на Донбассе.

1 марта глава Минздрава Украины Максим Степанов привился от коронавируса.

Президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса 2 марта в Северодонецке Луганской области вместе с военными в качестве главнокомандующего ВСУ. Ему укололи индийскую вакцину CoviShield.

В Офисе президента заявили, что вакцинация от COVID-19 препаратом CoviShield является безопасной. В Украине только у 0,5% лиц, принявших участие в вакцинации, зафиксированы побочные эффекты в легкой форме – температура и слабость.

7 апреля в Европейском агентстве лекарственных средств признали существование связи между вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза у пациентов, поставивших эту прививку.