У вакцины для Украины низкая эффективность – но ее всё равно утвердят

Стали известны окончательные результаты исследования эффективности китайской вакцины от коронавируса Sinovac.
В Бразилии завершились клинические исследования вакцины от китайской компании Sinovac. Препарат показал общую эффективность в 50,38%.
Однако этого достаточно для утверждения Всемирной организацией здоровья (требуется эффективность минимум в 50% случаев).
В частности, Sinovac эффективна для предотвращения легких случаев COVID-19 в 77,96%, для умеренных и тяжелых случаев – в 100%, говорится на сайте правительства Сан-Паулу.
Серьезных побочных реакций также не обнаружено, заявили исследователи.
Напомним, еще вчера сообщалось, что CoronaVac демонстрирует показатели эффективности ниже 60%, хотя и выше 50%.
При этом в конце декабря 2020 года министр здравоохранения Максим Степанов обещал, что вакцина от коронавируса производства китайской компании Sinovac Biotech будет поставляться в Украину лишь при условии, что ее эффективность составит не менее 70%.
"Но даже более 50% эффективности вакцины достаточно для подтверждения ее эффективности и утверждения большинством регуляторов, которые есть в мире", – заверил министр на брифинге 13 января.
Вакцина от коронавируса для Украины: новости
- 30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19. Речь идет о закупке 1 млн 913 тыс. 316 доз по цене 504 грн за дозу.
- Стало известно главное условие, при котором Китай вернет Украине деньги за вакцину от COVID-19. Среди условий заключенного договора – и регистрация препарата в Украине, и эффективность не ниже 70%.
- Степанова обвинили в нечестных закупках вакцины от COVID-19. Украина рискует потерять возможность закупать вакцину от COVID-19 у одного из производителей, заявил руководитель госпредприятия Медицинские закупки.