У вакцины для Украины низкая эффективность – но ее всё равно утвердят

Вакцина Sinovac эффективна лишь на 50,4% - но ее утвердят / Reuters

В Бразилии завершились клинические исследования вакцины от китайской компании Sinovac. Препарат показал общую эффективность в 50,38%.

Однако этого достаточно для утверждения Всемирной организацией здоровья (требуется эффективность минимум в 50% случаев).

В частности, Sinovac эффективна для предотвращения легких случаев COVID-19 в 77,96%, для умеренных и тяжелых случаев – в 100%, говорится на сайте правительства Сан-Паулу.

Серьезных побочных реакций также не обнаружено, заявили исследователи.

Напомним, еще вчера сообщалось, что CoronaVac демонстрирует показатели эффективности ниже 60%, хотя и выше 50%.

При этом в конце декабря 2020 года министр здравоохранения Максим Степанов обещал, что вакцина от коронавируса производства китайской компании Sinovac Biotech будет поставляться в Украину лишь при условии, что ее эффективность составит не менее 70%.

"Но даже более 50% эффективности вакцины достаточно для подтверждения ее эффективности и утверждения большинством регуляторов, которые есть в мире", – заверил министр на брифинге 13 января.

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