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У Зеленского назвали последствия провала вакцинации в Украине

6 марта 2021, 16:59
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До конца 2021 года государство планирует вакцинировать 30 млн украинцев.

Вакцина CoviShield
Украина должна успеть провакцинироваться до появление новых вариантов коронавируса - ученый / GettyImages

Государство планирует привить от COVID-19 около 30 миллионов украинцев до конца текущего года. Нельзя допустить провала этого плана, так как присутствуют опасения проявления новых вариаций коронавируса, менее чувствительных, или вовсе нечувствительных к действующим препаратам, сказал в эфире телеканала Украина 24 глава комиссии по биобезопасности и биозащите при СНБО Сергей Комиссаренко.

"Нам необходимо иммунизировать 30 млн человек к концу года – это просто обязательно было бы сделать. И если мы этого не сделаем, то будет очень плохо", - отметил ученый.

По его словам, к негативным последствиям может привести проявление новых вариантов коронавируса. Не факт, что против них будет работать вакцина. Украина не должна попасть во временной промежуток, когда могут появляться другие вариации COVID-19.

"Если мы попадем в этот промежуток времени, когда уже появятся эти варианты (коронавируса), то это будет очень плохо для нашего населения. Все страны мира пытаются приложить максимум усилий, чтобы провакцинировать свое население", - отметил Комиссаренко.Читайте такжеБританский штамм коронавируса добрался до Украины

Также он добавил, что сейчас нужно убедить население в том, что вакцинация является единственным способом выработки коллективного иммунитета и борьбы с коронавирусной инфекцией.

"Для этого мы должны иммунизировать 100 000 человек каждый день", - подчеркнул Сергей Комиссаренко.

Вакцинация от COVID-19 в Украине

СНБО новости Украины Сергей Комиссаренко вакцинация от коронавируса
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