У Зеленского назвали последствия провала вакцинации в Украине

До конца 2021 года государство планирует вакцинировать 30 млн украинцев.
Государство планирует привить от COVID-19 около 30 миллионов украинцев до конца текущего года. Нельзя допустить провала этого плана, так как присутствуют опасения проявления новых вариаций коронавируса, менее чувствительных, или вовсе нечувствительных к действующим препаратам, сказал в эфире телеканала Украина 24 глава комиссии по биобезопасности и биозащите при СНБО Сергей Комиссаренко.
"Нам необходимо иммунизировать 30 млн человек к концу года – это просто обязательно было бы сделать. И если мы этого не сделаем, то будет очень плохо", - отметил ученый.
По его словам, к негативным последствиям может привести проявление новых вариантов коронавируса. Не факт, что против них будет работать вакцина. Украина не должна попасть во временной промежуток, когда могут появляться другие вариации COVID-19.
"Если мы попадем в этот промежуток времени, когда уже появятся эти варианты (коронавируса), то это будет очень плохо для нашего населения. Все страны мира пытаются приложить максимум усилий, чтобы провакцинировать свое население", - отметил Комиссаренко.Читайте такжеБританский штамм коронавируса добрался до Украины
Также он добавил, что сейчас нужно убедить население в том, что вакцинация является единственным способом выработки коллективного иммунитета и борьбы с коронавирусной инфекцией.
"Для этого мы должны иммунизировать 100 000 человек каждый день", - подчеркнул Сергей Комиссаренко.
Вакцинация от COVID-19 в Украине
- На территорию Украины 23 февраля прибыла первая партия индийской вакцины от коронавируса CoviShield. На тот момент украинское государство было единственной страной, где еще не начали вакцинацию против коронавирусной инфекции.
- Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля, в первую очередь прививки от коронавирусе делают медицинским работникам, которые работают с заразившимися COVID-19 пациентами. В конце февраля началась вакцинация бойцов ООС на Донбассе.
- Главный эпидемиолог ВСУ Николай Олим заявлял, что немалое количество бойцов Операции объединенных сил отказываются от вакцинации против коронавируса. Он считает, что это связано с политизацией процесса вакцинации.