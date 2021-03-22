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У Зеленского назвали размер помощи предпринимателям в "красной" зоне

22 марта 2021, 17:30
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Размер помощи предпринимателям будет в пределах средней зарплаты, подчеркнул Тимофей Милованов.

Милованов
Тимофей Милованов / УНИАН

В регионах, где вводятся строгие карантинные ограничения "красной" зоны, местная власть должна разработать пакет поддержки предпринимателей и предоставить его на рассмотрение центральной власти, заявил советник главы Офиса президента Тимофей Милованов.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, в этом случае центральная власть добавит к тем средствам, которые готова предоставить местная власть, еще 100%.

"Таким образом стараемся все вместе помочь, местная и центральная власть пополам, 100% + 100%. Это и ответ, где взять деньги: вместе, я думаю, будет легче найти средства, чем политически выбирать одну сторону, которая должна поддержать всех", - объяснил советник главы ОП.

По его словам, размер помощи предпринимателям будет в пределах средней зарплаты и напомнил, что ранее выплаты в размере 8 тысяч гривен осуществлялись еще до локдауна.

"Там не 8 тысяч, а средняя зарплата. Должно быть в рамках средней зарплаты в регионе, потому что помощь должна быть адаптирована к средней зарплате, уровню цен в конкретных городах. Кто-то может даже получить больше, чем в Киеве, такое тоже возможно. Есть регионы, где просто сложная финансовая ситуация, они тогда обращаются к центральной власти, и она будет решать и делать исключения. Но должно быть обращение, что извините, у нас не получается, нет денег. Тогда центральная власть сможет помочь", - добавил Милованов.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что протестующие против локдауна предприниматели перекрыли проезд по улице Грушевского у здания Кабмина и потребовали встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Протесты ФОПов – главные требования:

  • 19 марта в Киеве взбунтовавшиеся против локдауна ФОПы поставили жесткое условие властям.
  • Как заявил лидер движения SaveФОП Сергей Доротич, ужесточение карантина является "выстрелом в голову" для предпринимателей.
  • Он потребовал от руководства КГГА пересмотреть решение о введении в Киеве жесткого локдауна.
  • Он добавил, что право на труд и предпринимательство гарантированы Конституцией Украины и анонсировал всеукраинский пикет на понедельник, 22 марта.
ФОП новости Украины Тимофей Милованов карантин новости локдаун
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