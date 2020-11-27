У Зеленского объяснили, когда примут решение относительно локдауна

Главная задача тотального карантина - разорвать цепочки передачи болезни.
Решение о необходимости введения локдауна в Украине будет приниматься после третьей недели карантина выходного дня, то есть после 28–29 ноября.
Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью изданию Гордон.
По его словам, решение о локдауне будет приниматься по итогам того, как пройдут третьи выходные жесткого карантина, какие будут темпы роста заболеваемости и заполняемости больниц.
"Главная задача локдауна – не просто закрыть и чтобы людям хуже жилось. Главная задача в том, чтобы разорвать связи, чтобы в определенный период люди меньше друг с другом контактировали и меньше была переносимость COVID-19 между людьми", – подчеркнул Тимошенко.
"Можно говорить о том, что мы выдержим баланс при принятии решения. Потому что с одной стороны – экономика, а с другой стороны – смерти людей. Экономика – это же не просто слово, это жизнь людей... Поэтому здесь нужно будет понять, в какой момент это сделать и каким образом", – сказал заместитель руководителя ОП.
Тимошенко добавил, что если власти решатся на локдаун, то коммуникация об этом с обществом "будет заранее".
Коронавирус и карантин в Украине - последние новости:
- По состоянию на четверг, 26 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в Украине составило 677189 человек. За сутки поставили 15331 новый диагноз - это рекордно число. Заразились в том числе 659 детей и 606 медработников.
- В Слуге народа предложили ограничить работу общественного транспорта в выходные дни, и таким образом расширить запреты и ограничительные меры в период карантина выходного дня. С такой инициативой 26 ноября выступил народный депутат из фракции Слуга народа Николай Тищенко.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что пока не видит оснований вводить жесткий карантин в Украине.
- СМИ выяснили, что Кабинет министров рассматривает три сценария ужесточения карантина в Украине. Наиболее щадящий вариант предусматривает ограничение работы некоторых предприятий на 3 недели с 29 декабря. Однако при условии ухудшения ситуации с COVID-19 украинцев ждет тотальное усиление карантинных мер уже на следующей неделе.