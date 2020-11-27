УкрРус
  1. Главная
  3. Коронавирус

У Зеленского объяснили, когда примут решение относительно локдауна

27 ноября 2020, 06:30

Главная задача тотального карантина - разорвать цепочки передачи болезни.

коронавирус, карантин
Если власти решатся на локдаун, то коммуникация об этом с обществом "будет заранее" / Фото Reuters

Решение о необходимости введения локдауна в Украине будет приниматься после третьей недели карантина выходного дня, то есть после 28–29 ноября.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью изданию Гордон.

По его словам, решение о локдауне будет приниматься по итогам того, как пройдут третьи выходные жесткого карантина, какие будут темпы роста заболеваемости и заполняемости больниц.

"Главная задача локдауна – не просто закрыть и чтобы людям хуже жилось. Главная задача в том, чтобы разорвать связи, чтобы в определенный период люди меньше друг с другом контактировали и меньше была переносимость COVID-19 между людьми", – подчеркнул Тимошенко.

"Можно говорить о том, что мы выдержим баланс при принятии решения. Потому что с одной стороны – экономика, а с другой стороны – смерти людей. Экономика – это же не просто слово, это жизнь людей... Поэтому здесь нужно будет понять, в какой момент это сделать и каким образом", – сказал заместитель руководителя ОП.

Тимошенко добавил, что если власти решатся на локдаун, то коммуникация об этом с обществом "будет заранее".

Коронавирус и карантин в Украине - последние новости:

  • По состоянию на четверг, 26 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в Украине составило 677189 человек. За сутки поставили 15331 новый диагноз - это рекордно число. Заразились в том числе 659 детей и 606 медработников.
  • В Слуге народа предложили ограничить работу общественного транспорта в выходные дни, и таким образом расширить запреты и ограничительные меры в период карантина выходного дня. С такой инициативой 26 ноября выступил народный депутат из фракции Слуга народа Николай Тищенко.
  • Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что пока не видит оснований вводить жесткий карантин в Украине.
  • СМИ выяснили, что Кабинет министров рассматривает три сценария ужесточения карантина в Украине. Наиболее щадящий вариант предусматривает ограничение работы некоторых предприятий на 3 недели с 29 декабря. Однако при условии ухудшения ситуации с COVID-19 украинцев ждет тотальное усиление карантинных мер уже на следующей неделе.

коронавирус новости Украины Кирилл Тимошенко коронавирус в Украине карантин в Украине карантин новости локдаун коронавирус норки
Сейчас вы просматриваете новость «У Зеленского объяснили, когда примут решение относительно локдауна». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Жесткий карантин в Украине и остановка транспорта: Кабмин получил план действийЖесткий карантин в Украине и остановка транспорта: Кабмин получил план действий Жесткий локдаун и остановка транспорта: появился неожиданный прогноз по датамЖесткий локдаун и остановка транспорта: появился неожиданный прогноз по датам Тотальный карантин на Новый год и Рождество: в Кабмине сделали заявлениеТотальный карантин на Новый год и Рождество: в Кабмине сделали заявление Ученые объяснили, как распознать начало тяжелой ковидной пневмонииУченые объяснили, как распознать начало тяжелой ковидной пневмонии Голодные смерти и массовые бунты: врач оценила сценарий тотального локдаунаГолодные смерти и массовые бунты: врач оценила сценарий тотального локдауна
Следующий материал

Последние новости

06:37
Назван знак Зодиака, который любит подчиняться
06:30
У Зеленского объяснили, когда примут решение относительно локдауна Видео
06:12
"Всех не спасет": врач назвала главную опасность вакцины от коронавируса Видео
05:56
Трамп рассказал, когда покинет Белый дом, и назвал условие
05:37
Молодой любовник и высокий пост: астролог составил прогноз для Тимошенко
Реклама
05:03
Нужно ли сбивать температуру при COVID-19: врач развенчал популярный миф Видео
04:29
"Лукашенко поставлен на счетчик": в Минске раскрыли сценарий новых выборов и назвали преемника Видео
04:04
Украина пошла в атаку: у Кравчука объяснили изменения в переговорах по Донбассу Видео
03:23
День святого Николая Чудотворца – дата в 2020 году, традиции и приметы Видео
02:40
Какой способ похудения самый опасный для тела - ответ ученых Видео
02:03
Гороскоп на 28 ноября для всех: фартовые начинания, пик невезухи и заражение ауры Видео
01:31
Во Франции отказались признать независимость Нагорного Карабаха Видео
01:05
Назревает скандал: бывшую невесту Марадоны не пустили на прощание с футболистом Видео
00:25
В Украине на выходных могут ограничить работу общественного транспорта Видео
26 ноября, четверг
23:58
Что нельзя делать 27 ноября: приметы на Филиппов день
23:23
​Пустые рюмки​ и курица с колбасой: как Зеленского встретили родители в Кривом Роге Видео
23:02
Коронавирус в Украине поставил новый антирекорд по числу диагнозов за сутки Видео
22:50
Ученые ответили, с какой группой крови люди чаще заражаются COVID-19
22:48
В Польше заявили об угрозе распада ЕС: в чем причина Видео
22:41
"Слуги народа" отказались от новогоднего корпоратива Видео
Реклама
22:20
Власти Киева бьют тревогу и призывают не посещать новогодние утренники
22:04
Массовые беспорядки и задержания: как прощаются с Марадоной в Аргентине Фото Видео
22:03
Госбюджет-2021: Украина пошла на смелый шаг ради очередного транша МВФ
21:58
Гороскоп на 27 ноября для всех: удары рока и урожайные сделки Видео
21:53
Американский салат Кобб – рецепт и главное правило
21:45
Заря в гостях разгромила греческий АЕК Фото
21:24
Ученые озвучили причину высокой смертности от гриппа
21:19
​В ООН назвали новую мировую проблему​ из-за пандемии COVID-19 Видео
20:54
Кабмин поддержал право Рады увольнять главу НАБУ Видео
20:51
Черная пятница 2020 и карантин: каких скидок ждать украинцам Видео
20:50
Как очистить легкие: 7 натуральных способов Видео
20:45
Екатерина Кухар сверкнула грудью и получила "оценку" от Монатика Видео
20:40
Распродажа "Чёрная пятница" в Epic Games Store – покупаем популярные игры со сидками до 90%
20:30
Названы 5 лучших способов предотвратить похмелье Видео
20:25
В Украине планируют взвинтить штрафы для водителей​: за что будут наказывать Видео
20:24
"Переболеют миллионы": Геращенко высказался о целесообразности локдауна Видео
20:17
Невроз: симптомы и самостоятельные способы борьбы Видео
19:49
Кабмин одобрил проект госбюджета-2021
19:46
Тотальный карантин в Украине: в Кабмине назвали три вероятных сценария Видео
19:38
Настя Каменских в обтягивающих кожаных шортах свела с ума фанатов
Реклама
19:35
Степанов поведал, за сколько дней украинцев предупредят о полном локдауне Видео
19:21
Психиатр-нарколог рассказал, почему Марадона рано ушел из жизни Видео
18:57
ВОЗ дала важные рекомендации во время пандемии Видео
18:56
Компенсации за локдаун в Украине: Зеленский внес в Раду законопроекты о помощи бизнесу Видео
18:50
Последнее фото с Марадоной вызвало скандал в Аргентине​ Видео
18:37
В Нацбанке объяснили, почему Украина не получит кредит от МВФ до Нового года
18:29
Воспаление кишечника: симптомы, причины и факторы риска Видео
18:12
Степанов пояснил, когда введут локдаун в Украине Видео
17:49
В Украину идет резкое похолодание: подмерзнем после +13º – синоптик Видео
17:47
Инфекционист объяснила, почему дети массово разносят коронавирус Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять