У Зеленского объяснили, когда примут решение относительно локдауна

Если власти решатся на локдаун, то коммуникация об этом с обществом "будет заранее" / Фото Reuters

Решение о необходимости введения локдауна в Украине будет приниматься после третьей недели карантина выходного дня, то есть после 28–29 ноября.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью изданию Гордон.

По его словам, решение о локдауне будет приниматься по итогам того, как пройдут третьи выходные жесткого карантина, какие будут темпы роста заболеваемости и заполняемости больниц.

"Главная задача локдауна – не просто закрыть и чтобы людям хуже жилось. Главная задача в том, чтобы разорвать связи, чтобы в определенный период люди меньше друг с другом контактировали и меньше была переносимость COVID-19 между людьми", – подчеркнул Тимошенко.

"Можно говорить о том, что мы выдержим баланс при принятии решения. Потому что с одной стороны – экономика, а с другой стороны – смерти людей. Экономика – это же не просто слово, это жизнь людей... Поэтому здесь нужно будет понять, в какой момент это сделать и каким образом", – сказал заместитель руководителя ОП.

Тимошенко добавил, что если власти решатся на локдаун, то коммуникация об этом с обществом "будет заранее".

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