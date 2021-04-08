У Зеленского объяснили низкие темпы прививок и пожаловались на дефицит вакцин

В ОП оценили темпы вакцинации в Украине / Reuters

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко прокомментировал вопрос вакцинации украинцев от коронавируса.

Как подчеркнул он в интервью Радио НВ, низкие темпы вакцинации в Украине от COVID-19 связаны с тем, что в стране пока недостаточно вакцин.

Чиновник пояснил, что нынешняя система при необходимости способна делать в десятки раз больше прививок.

"Такого больше не будет. Ведь сейчас темпы (вакцинации - ред.) обусловлены тем, что недостаточно вакцин. В апреле ожидаем несколько поставок от различных компаний и от COVAX. Мы понимаем, что построили систему, которая способна делать в десятки раз больше вакцинаций в сутки", - добавил Тимошенко.

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Вакцинация от коронавируса:

Президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса 2 марта в Северодонецке Луганской области вместе с военными в качестве главнокомандующего ВСУ. Ему укололи индийскую вакцину CoviShield.

В понедельник, 1 марта, глава Минздрава Украины Максим Степанов привился от коронавируса.

До того главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что рост количества новых инфицированных коронавирусом на Прикарпатье, Закарпатье и Буковине связан с наплывом туристов.