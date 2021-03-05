У Зеленского объяснили, почему Украина не доверяет вакцине Спутник V

Вакцина Спутник V является инструментов России в войне дипломатии и вакцин – Данилов / УНИАН

Вакцина Спутник V является инструментом в политической игре России, так как если бы этот препарат заслуживал доверия, то в стране была бы организована вакцинация на более высоком уровне. При этом сейчас в российском государстве уровень вакцинации является низким, сказал в интервью Укринформу секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, российская вакцина от коронавируса Спутник V – это, скорее, очередной инструмент борьбы России на уровне дипломатии и в сфере распространения вакцин. Об этом свидетельствует низкий уровень прививания россиян данным препаратом.

"Если Россия действительно имеет вакцину, которая заслуживает признания в мире, то она прежде всего осуществляла бы прививки своего населения. Тем временем уровень вакцинации в России весьма низок. Можем утверждать, что со стороны России ведется дипломатично-вакцинная игра", - подчеркнул Данилов.Читайте такжеВакцина Спутник V спровоцировала политический кризис в стране ЕС

Вакцина Спутник V – новости