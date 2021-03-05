У Зеленского объяснили, почему Украина не доверяет вакцине Спутник V

Уровень вакцинации российской вакциной от коронавируса в РФ остается низким, сказал Алексей Данилов.
Вакцина Спутник V является инструментом в политической игре России, так как если бы этот препарат заслуживал доверия, то в стране была бы организована вакцинация на более высоком уровне. При этом сейчас в российском государстве уровень вакцинации является низким, сказал в интервью Укринформу секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
По его словам, российская вакцина от коронавируса Спутник V – это, скорее, очередной инструмент борьбы России на уровне дипломатии и в сфере распространения вакцин. Об этом свидетельствует низкий уровень прививания россиян данным препаратом.
"Если Россия действительно имеет вакцину, которая заслуживает признания в мире, то она прежде всего осуществляла бы прививки своего населения. Тем временем уровень вакцинации в России весьма низок. Можем утверждать, что со стороны России ведется дипломатично-вакцинная игра", - подчеркнул Данилов.Читайте такжеВакцина Спутник V спровоцировала политический кризис в стране ЕС
Вакцина Спутник V – новости
- Глава Минздрава Максим Степанов 5 марта заявил, что Украина ни при каких обстоятельствах не намерена регистрировать российскую вакцину от коронавируса. Одним из ключевых аргументов такого решение является военный конфликт Киева и Москвы.
- В Евросоюзе 4 марта запустили экспертизу российской вакцины от коронавируса Спутник V. Европейское агентство лекарственных средств намерено проверить безопасность, качество и эффективность препарата.
- 5 марта в Еврокомиссии заявили, что страны ЕС могут закупать и применять вакцины от коронавируса, которые не зарегистрированы Брюсселем. Однако в таком случае ответственность за возможные последствия они будут нести самостоятельно.