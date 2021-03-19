У Зеленского объяснили ситуацию с ужесточением карантина в Украине

Местные власти сами решают вопросы усиления карантина в регионах - Офис президента / УНИАН

Вопросы усиления карантина в связи с ростом уровня распространения коронавирусной инфекции решают местные власти в своих регионах. Ужесточать карантинные меры не нужно там, где ситуация остается стабильной. Однако в тех областях, где эпидемиологическая ситуация вышла из-под контроля, следует усиливать ограничения, заявил в эфире программы Право на владу замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

В частности, он указал на негативную динамику заболеваемости коронавирусом в Киеве, а также в Ивано-Франковской, Закарпатской, Житомирской и Винницкой областях, где уже усилен карантин. В то же время чиновник акцентировал внимание на том, что в Харьковской и Днепропетровской областях заполненность больничных коек составляет 30%. В таких регионах вводить жесткие карантинные ограничения не нужно.

"В Киеве сейчас плохо. Ивано-Франковщина, Закарпатье, Житомирская, Винницкая (области, - ред.) закрыты. А, например, на Днепропетровщине или на Харьковщине есть свободные места (в медучреждениях) - 30% занятости коек. Зачем закрывать регион? Почему мы именно так работаем? Потому что местные власти лучше видят, что происходит на территории", - сказал Тимошенко.

Кроме того, чиновник считает, что в то время как в Закарпатской и Ивано-Франковской областях произошел серьезный всплеск заболеваемости COVID-19, в Киеве множество людей игнорировали карантинные меры. Это привело к росту заболеваемости в столице.Читайте такжеПосле столицы локдаун введут и в Киевской области

Также он добавил, что в регионах, где фиксируется сложная ситуация с коронавирусом, следует усиливать противоэпидемиологические меры, чтобы снизить уровень нагрузки на медицинскую систему.

"Каждый день и в Офисе Президента, и в Минздраве мы работали над тем, чтобы появлялись дополнительные кровати и дополнительный кислород. На Ивано-Франковщине три недели назад были заняты 82% койко-мест. Добавляется 450 коек, а процент не падает - как было 82%, так и есть. Добавляется еще 350 коек, а процент на том же уровне. Это гораздо опаснее, чем осенью, когда закрывалось все (на локдаун), - подчеркнул Кирилл Тимошенко и призвал украинцев соблюдать карантинные ограничения.Читайте такжеВ Верховной Раде объявили о подготовке к локдауну в Украине

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