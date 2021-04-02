У Зеленского оценили вероятность национального локдауна в Украине

В ОП оценили эффективность локальных локдаунов / УНИАН

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко прокомментировал возможность введения по всей Украине жестких карантинных ограничений из-за эпидемии коронавируса.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, в Украине пока не будут вводить тотальный локдаун из-за коронавируса, чтобы не останавливать всю страну.

По его словам, точечные ограничения по регионам позволяют не остановиться всей стране в целом.

"Насчет локдаунов: мы идем местными локдаунами - отдельными территориями, отдельными областями", - говорит замглавы ОП.

Он пояснил, что если какая-то область попадает в "красную" зону, то это не значит, что это касается других регионов.

"Мы идем локальными локдаунами, и это помогает. На примере Франковщины, которая была несколько недель, практически месяц, в красной зоне, а сейчас она уже из нее выходит. А так бы мы ввели локдаун по всей стране и держали бы страну. Поэтому все же региональные локдауны работают", - добавил Тимошенко.

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Локдаун в Киеве:

Виталий Кличко 31 марта выступил с заявлением, что из-за критической ситуации с коронавирусом в Киеве с 5 апреля ужесточают карантин. Садики и школы закрывают, транспорт будет работать только по спецпропускам. Ограничения будут действовать минимум до 16 апреля.

С 26 марта в Киеве наземный общественный транспорт может перевозить больше пассажиров. Как сообщили перевозчики, теперь разрешено перевозить не только сидячих, но и определенное количество стоячих пассажиров.

Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС 20 марта определила Киев в красную зону карантинных ограничений. Правила действуют для столицы уже со вторника, 23 марта.

Коронавирус в Украине: