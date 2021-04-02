У Зеленского оценили вероятность национального локдауна в Украине

Ограничения по регионам позволяют не остановиться всей стране, подчеркнул Кирилл Тимошенко.
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко прокомментировал возможность введения по всей Украине жестких карантинных ограничений из-за эпидемии коронавируса.
Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, в Украине пока не будут вводить тотальный локдаун из-за коронавируса, чтобы не останавливать всю страну.
По его словам, точечные ограничения по регионам позволяют не остановиться всей стране в целом.
"Насчет локдаунов: мы идем местными локдаунами - отдельными территориями, отдельными областями", - говорит замглавы ОП.
Он пояснил, что если какая-то область попадает в "красную" зону, то это не значит, что это касается других регионов.
"Мы идем локальными локдаунами, и это помогает. На примере Франковщины, которая была несколько недель, практически месяц, в красной зоне, а сейчас она уже из нее выходит. А так бы мы ввели локдаун по всей стране и держали бы страну. Поэтому все же региональные локдауны работают", - добавил Тимошенко.
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Локдаун в Киеве:
- Виталий Кличко 31 марта выступил с заявлением, что из-за критической ситуации с коронавирусом в Киеве с 5 апреля ужесточают карантин. Садики и школы закрывают, транспорт будет работать только по спецпропускам. Ограничения будут действовать минимум до 16 апреля.
- С 26 марта в Киеве наземный общественный транспорт может перевозить больше пассажиров. Как сообщили перевозчики, теперь разрешено перевозить не только сидячих, но и определенное количество стоячих пассажиров.
- Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС 20 марта определила Киев в красную зону карантинных ограничений. Правила действуют для столицы уже со вторника, 23 марта.
Коронавирус в Украине:
- В Украине за минувшие сутки было зафиксировано 19 тыс. 893 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
- В частности, заболели 834 ребенка и 484 медицинских работника.
- Также за минувшие сутки были госпитализированы 5 тыс. 040 человек, летальных случаев зарегистрировано 433. Выздоровели 10 тыс. 287 человек. Тестирований методом ПЦР в сутки осуществлено 58 тыс. 944.
- За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 711 тыс. 630 человек, выздоровели - 1 млн 333 тыс. 370 человек. Летальных исходов зарегистрировано 33 тыс. 679. ПЦР-тестов проведено 8 млн 238 тыс. 849.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1 тыс. 668), Одесской (1 тыс. 608), Харьковской (1 тыс. 494), Хмельницкой (1 тыс. 351) и Днепропетровской (1 тыс. 178) областях.