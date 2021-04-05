У Зеленского отреагировали на ситуацию со спецпропусками в Киеве

У Зеленского раскритиковали руководство Киева из-за локдауна / УНИАН

Локдаун в Киеве начался 5 апреля. Его главное ограничение - в общественном транспорте могут ездить только те, кто получил специальный пропуск. В Офисе президента выразили недовольство ситуацией в столице и заявили, что власти Киева не выполнили надлежащим образом задачу по предоставлению спецпропусков для транспорта работникам предприятий критической инфраструктуры - ряд людей, в том числе и врачей, остались без допуска.

"С 5 апреля этого года перевозки в общественном транспорте в Киеве могут осуществляться исключительно по специальным пропускам. Печать спецпропусков, организация их выдачи и обеспечение спецпропусками всех работников предприятий критической инфраструктуры является ответственностью власти города Киева. Вынуждены констатировать, что эта задача не была выполнена должным образом", - сказано в сообщении пресс-службы ОП.

В ведомстве уточнили, что с соответствующих отчетов и многочисленных сообщений увидели, что без спецпропусков осталась, среди прочего, и часть медицинских работников.

"Власти Киева срочно должны исправить ситуацию, обеспечив жителей города согласно установленному порядку спецпропусками для пользования общественным транспортом. Должно быть обеспечено и достаточное количество единиц транспорта на маршрутах для перевозки", - добавили в пресс-службе Офиса президента.

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