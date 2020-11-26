У Зеленского назвали условие введения локдауна и ответили на требование Авакова

В ОП прокомментировали вероятность локдауна / УНИАН

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель прокомментировала заявление министра внутренних дел Арсена Авакова, который заявил о необходимости введения в Украине полного локдауна.

Президент Владимир Зеленский совместно с правительством должны будут ввести жесткий локдаун в случае ухудшения эпидемической ситуации, рассказала Мендель в комментарии Украинской правде.

"Развитие событий будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Президент, Офис президента и правительство сделали все возможное, чтобы подготовиться к различным сценариям развития событий. Среди прочего, конечно, рассматривалась возможность локдауна, если ситуация с распространением инфекции ухудшится", - подчеркнула она.

Она обратила внимание на то, что медицинская система Украины выдерживает ложащиеся на нее нагрузки, однако, ситуация быстро меняется.

"Именно поэтому Владимир Зеленский инициировал восстановление действующих и разработку новых программ экономической помощи бизнеса и социальной поддержки населению в случае необходимости жесткого карантина. При условии ухудшения ситуации, Украина будет должна его внедрить. Для сохранения прежде всего жизни людей, а также нашей медицинской системы. В то же время, парламент предложено проголосовать законотворческие инициативы относительно экономической поддержки", - отметила Мендель.

Читайте такжеЗакроют метро, остановят транспорт: Рубан дал мрачный прогноз насчет локдаунаПресс-секретарь президента указала, что экономическая помощь бизнесу планируется в сфере административной и налогообложения. Также рассматривается покрытие части зарплат, социальные выплаты наиболее незащищенным слоям населения, кредитные каникулы, дешевые кредиты и прочее.

Она уточнила, что Зеленский рассматривает локдаун как "крайнюю меру для улучшения эпидемиологической ситуации".

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