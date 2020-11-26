У Зеленского назвали условие введения локдауна и ответили на требование Авакова

Президент рассматривает локдаун как "крайнюю меру", подчеркнула Юлия Мендель.
Пресс-секретарь президента Юлия Мендель прокомментировала заявление министра внутренних дел Арсена Авакова, который заявил о необходимости введения в Украине полного локдауна.
Президент Владимир Зеленский совместно с правительством должны будут ввести жесткий локдаун в случае ухудшения эпидемической ситуации, рассказала Мендель в комментарии Украинской правде.
"Развитие событий будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Президент, Офис президента и правительство сделали все возможное, чтобы подготовиться к различным сценариям развития событий. Среди прочего, конечно, рассматривалась возможность локдауна, если ситуация с распространением инфекции ухудшится", - подчеркнула она.
Она обратила внимание на то, что медицинская система Украины выдерживает ложащиеся на нее нагрузки, однако, ситуация быстро меняется.
"Именно поэтому Владимир Зеленский инициировал восстановление действующих и разработку новых программ экономической помощи бизнеса и социальной поддержки населению в случае необходимости жесткого карантина. При условии ухудшения ситуации, Украина будет должна его внедрить. Для сохранения прежде всего жизни людей, а также нашей медицинской системы. В то же время, парламент предложено проголосовать законотворческие инициативы относительно экономической поддержки", - отметила Мендель.
Читайте такжеЗакроют метро, остановят транспорт: Рубан дал мрачный прогноз насчет локдаунаПресс-секретарь президента указала, что экономическая помощь бизнесу планируется в сфере административной и налогообложения. Также рассматривается покрытие части зарплат, социальные выплаты наиболее незащищенным слоям населения, кредитные каникулы, дешевые кредиты и прочее.
Она уточнила, что Зеленский рассматривает локдаун как "крайнюю меру для улучшения эпидемиологической ситуации".
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Коронавирус в Украине:
- За прошедшие сутки в Украине выявили 15 тысяч 331 новый случай COVID-19, умерли 225 человек.
- Госпитализировали 1955 человек, выздоровели 9617 человек.
- За сутки проведено 76 тысяч 911 тестов (в частности, методом ПЦР - 49 тысяч 323, методом ИФА - 27 тысяч 588).
- За все время пандемии в Украине заболели 677 тысяч 189 человек, выздоровели 317 тысяч 395 человек. Зафиксировано летальных случаев - 11 тысяч 717. Проведено ПЦР-тестов - 4 млн 373 тысяч 786.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в Киеве (1 тысяча 399), Днепропетровской (1 тысяча 254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях.