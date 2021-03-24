У Зеленского озвучили сумму помощи бизнесу в красной зоне

Кто получит карантинные 8 тысяч / УНИАН

Из-за усиления карантина в Украине предприниматели могут рассчитывать на помощь в размере 8 тысяч гривен, как и во время прошлого локдауна.

По словам советника президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко, в этот раз сумма помощи может быть даже большей за счет возможностей местных бюджетов.

"Позиция президента заключается в том, что если местные власти (в регионах с жестким карантином – ред.) не успевают оказать помощь предпринимателям, то нужно задействовать механизм, который был задействован ранее. А тот старый механизм – это как раз те 8 тыс. грн, которые давали предпринимателям на момент локдауна. Механизм в этот раз будет не совсем таким, потому что в дополнение идут еще деньги, которые могут быть выделены из местных бюджетов. Поэтому по факту предприниматели могут получить сумму больше 8 тыс. грн, исходя из тех возможностей, которые есть у местных бюджетов. Но в принципе механизм, который касается денег от центральной власти – это 8 тыс. грн", - заявил Устенко, передает Украина 24.

По его словам, "механизм копируется такой же, как и в прошлый локдаун".

Также Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект №5300 о предоставлении помощи застрахованным лицам на период жестких карантинных ограничений.

В тексте законопроекта говорится, что помощь полагается предпринимателям и наемным работникам. Деньги отправляют на основании подачи заявления о выплате помощи. Такое заявление нужно написать не позднее, чем через 30 дней после ввода локдауна в регионе.

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Чтобы получить выплаты, необходимо быть плательщиком единого социального взноса в том регионе, где ужесточили карантин.

Когда могут отказать в выплате:

Не насчитан ЕСВ за все месяцы соответствующего квартала (если карантин усилили в феврале-апреле 2021, то ЕСВ должен быть начислен за четвертый квартал 2020)

Основной вид деятельности которых не относится к перечню видов экономической деятельности

Работают по совместительству

Средняя зарплата - 30 тыс. грн / месяц.

Те, чей бизнес работает менее 3-х месяцев

За отчетный год уплатили ЕСВ за себя менее чем за 6-ть месяцев

Чей бизнес прекращен

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