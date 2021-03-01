У Зеленского провернули хитрость с записью на COVID-вакцинацию

Шмыгаль похвастался, что сайт для записи украинцев на вакцинацию от COVID-19 начал работу. Однако на деле премьер покривил душой.
1 марта премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского похвастался, что сайт для записи украинцев на вакцинацию от COVID-19 начал работу. Однако на деле премьер немного покривил душой.
"С сегодняшнего дня украинцы смогут записаться на бесплатную вакцинацию против COVID-19 онлайн или по телефону горячей линии", – цитирует пресс-служба президента главу правительства.
Еще 8 февраля сам Зеленский назвал три способа записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19:
- через специальный сайт,
- мобильное приложение Дія,
- через семейного врача.
Эти же три способа подтверждали в Минздраве.
При этом накануне 1 марта большинство СМИ отмечало, что специальный сайт в Украине так и не заработал (детальнее читайте в нашем материале Повышение пенсий, понижение цены на газ: что украинцев ждет в марте).
Ссылку на новый сайт для записи на COVID-вакцинацию не дает и сайт президента в новости про начало работы соответствующего сайта.
В итоге ясность в этот вопрос внес вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он пояснил, что записаться на вакцинацию можно через сайт приложения Дія либо через контакт-центр Министерства здравоохранения. То есть вместо создания нового сайта власть просто советует воспользоваться сайтом Дії.
На сайте самого Минздрава количество способов записаться на COVID-вакцинацию также сократили до двух.
Вакцинация от коронавируса в Украине:
- 24 февраля началась вакцинация от COVID-19 в Украине. Черкасский врач-реаниматолог Евгений Горенко стал первым украинцем, который получил прививку против коронавируса SARS-CoV-2.
- 1 марта стало известно, сколько украинцев получили прививку. Вакцинация от коронавируса в Украине происходит каскадным способом. Пока что за пять дней привили от СOVID-19 лишь три тысячи украинцев.
- Шмыгаль назвал сроки прививки от коронавируса всех желающих в Украине. Премьер-министр напомнил о контрактах на поставку 30 млн доз вакцин в Украину.