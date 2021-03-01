У Зеленского провернули хитрость с записью на COVID-вакцинацию

Запись на вакцинацию от COVID-19: у Зеленского пошли на хитрость / Reuters

1 марта премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского похвастался, что сайт для записи украинцев на вакцинацию от COVID-19 начал работу. Однако на деле премьер немного покривил душой.

"С сегодняшнего дня украинцы смогут записаться на бесплатную вакцинацию против COVID-19 онлайн или по телефону горячей линии", – цитирует пресс-служба президента главу правительства.

Еще 8 февраля сам Зеленский назвал три способа записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19:

через специальный сайт,

мобильное приложение Дія,

через семейного врача.

Эти же три способа подтверждали в Минздраве.

При этом накануне 1 марта большинство СМИ отмечало, что специальный сайт в Украине так и не заработал (детальнее читайте в нашем материале Повышение пенсий, понижение цены на газ: что украинцев ждет в марте).

Ссылку на новый сайт для записи на COVID-вакцинацию не дает и сайт президента в новости про начало работы соответствующего сайта.

В итоге ясность в этот вопрос внес вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он пояснил, что записаться на вакцинацию можно через сайт приложения Дія либо через контакт-центр Министерства здравоохранения. То есть вместо создания нового сайта власть просто советует воспользоваться сайтом Дії.

На сайте самого Минздрава количество способов записаться на COVID-вакцинацию также сократили до двух.

Вакцинация от коронавируса в Украине: