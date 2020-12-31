У Зеленского раскрыли детали эффективности карантина в Украине

Даже самые могущественные государства оказались не готовы к вызовам пандемии COVID-19, отметил Андрей Ермак.
Решения, связанные с введением карантина в Украине, поспособствовали снижению уровня распространения коронавирусной инфекции на территории страны. Если бы власти не реализовали противокоронавирусные меры, число смертей могло составить 125-145 тысяч.
Об этом рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак в своей колонке на LIGA.net, подводя итоги государственной политики за 2020 год. По словам чиновника, крупнейшие государства оказались не готовыми к пандемии, а решение по введению карантина в Украине стало правильным.
"Расчеты показывают: удалось избежать масштабной трагедии - без жесткого карантина весной и адаптивного летом количество смертей от COVID-19 в Украине до конца года могло составить 125-145 тысяч", - отметил он.
Ермак добавил, что в Украине, в сравнении с ситуацией в Великобритании, Франции или Италии, уровень смертности от COVID-19 ниже.Читайте такжеПеренос жесткого карантина в Украине: в Минздраве объяснили ситуацию
Напоследок глава ОП подчеркнул, что падение экономики Украины на фоне коронавирусной пандемии, вопреки прогнозам ученых, в 2020 году составит около 5%. В будущем году власти ставят перед собой задачу ускорить развитие государства с последующим улучшением социальных стандартов.
Карантин в Украине
- В связи с эпидемией COVID-19 на территории Украины с марта 2020 года действует карантин с рядом ограничений. По данным на четверг, 31 декабря, в стране зафиксировано 1 055 047 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа коронавирусом заразились еще 9 699 украинцев.
- Правительство 9 декабря приняло решение о запуске усиленного карантина в Украине на период с 8 по 24 января. Противоэпидемиологические мероприятия связаны с тем, что власти намерены не допустить начала второй волны COVID-19 в стране.
- При этом Кабмин продлил общенациональный карантин до 1 марта.
- Глава Минздрава Максим Степанов 24 декабря заявил, что власти не планируют переносить усиленный карантин в Украине, который запланирован на январь.