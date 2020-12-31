У Зеленского раскрыли детали эффективности карантина в Украине

При помощи карантина Украина смогла избежать масштабной трагедии - Ермак / УНИАН

Решения, связанные с введением карантина в Украине, поспособствовали снижению уровня распространения коронавирусной инфекции на территории страны. Если бы власти не реализовали противокоронавирусные меры, число смертей могло составить 125-145 тысяч.

Об этом рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак в своей колонке на LIGA.net, подводя итоги государственной политики за 2020 год. По словам чиновника, крупнейшие государства оказались не готовыми к пандемии, а решение по введению карантина в Украине стало правильным.

"Расчеты показывают: удалось избежать масштабной трагедии - без жесткого карантина весной и адаптивного летом количество смертей от COVID-19 в Украине до конца года могло составить 125-145 тысяч", - отметил он.

Ермак добавил, что в Украине, в сравнении с ситуацией в Великобритании, Франции или Италии, уровень смертности от COVID-19 ниже.Читайте такжеПеренос жесткого карантина в Украине: в Минздраве объяснили ситуацию

Напоследок глава ОП подчеркнул, что падение экономики Украины на фоне коронавирусной пандемии, вопреки прогнозам ученых, в 2020 году составит около 5%. В будущем году власти ставят перед собой задачу ускорить развитие государства с последующим улучшением социальных стандартов.

Карантин в Украине