У Зеленского раскрыли, сколько доз вакцины от COVID-19 точно получит Украина

Украинскому государству предоставят препараты от коронавируса, созданные разными компаниями.
Власти Украины получили подтверждение, что стране предоставят миллионы доз вакцины от коронавируса COVID-19.
Киеву подтвердили поставку 12 млн доз вакцины, говорится в Telegram-канале Офиса президента Владимира Зеленского.
В феврале начнут поступать препараты, созданные компаниями Novavax и AstraZeneca, рассказал украинский лидер во время совещания с главой Минздрава Максимом Степановым, говорится в Telegram-канале Klymenko Time.
Вакцинация в Украине – что нужно знать
- Максим Степанов говорил, что государство в феврале может получить первые 150-200 тысяч доз вакцины от коронавируса, и тогда возможен старт вакцинации.
- Всего запланировано пять этапов вакцинации. Массовая вакцинация всех граждан до 59 лет планируется на последнем этапе, ожидаемые сроки – конец 2021 года – начало 2022-го.
- В Минздраве сообщали, что вакцинация препаратами, которые закуплены за деньги из бюджета, будет бесплатной.
- Напомним, Украина вела переговоры о закупке вакцины через глобальный фонд доступа к препаратам против COVID-19 – COVAX, и договаривалась с отдельными производителями.
Автор: Екатерина Присяжнюк