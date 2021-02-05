У Зеленского раскрыли, сколько доз вакцины от COVID-19 точно получит Украина

В ОП поделились, что наша страна точно получит 12 млн доз препаратов от коронавируса / Reuters

Власти Украины получили подтверждение, что стране предоставят миллионы доз вакцины от коронавируса COVID-19.

Киеву подтвердили поставку 12 млн доз вакцины, говорится в Telegram-канале Офиса президента Владимира Зеленского.

В феврале начнут поступать препараты, созданные компаниями Novavax и AstraZeneca, рассказал украинский лидер во время совещания с главой Минздрава Максимом Степановым, говорится в Telegram-канале Klymenko Time.

Вакцинация в Украине – что нужно знать