У Зеленского рассказали, когда вакцина Pfizer появится в Украине

В Украине более стабильная ситуация с эпидемией COVID-19, чем в Европе, утверждает Андрей Ермак.
Прибытие вакцины Pfizer/BioNTech в Украину ожидается уже в течение ближайших недель. Эпидемиологическая ситуация в стране находится под контролем. Киев надеется, что Евросоюз усилит помощь украинскому государству, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в ходе онлайн-конференции Конфликт на востоке Украины: перспективы на 2021 год.
В частности, он заявил, что в стране стартовала вакцинация препаратом от AstraZeneca. В скором времени ожидаются поставки вакцины Pfizer. Как и в других государствах, в Украине существует очередь. В первом эшелоне вакцинации медицинские работники и военные.
"С февраля месяца началась вакцинация, пока вакциной AstraZeneca. Мы ожидаем партию вакцины Pfizer в ближайшие недели. Безусловно, у нас, как и во всех странах, очередность — начали мы вакцинировать с наших врачей, военных", - сказал Ермак.
Также он добавил, что в Киеве надеялись и продолжают надеяться на более существенную помощь со стороны Евросоюза. Ситуация с эпидемией COVID-19 в Украине более контролируема, чем в странах ЕС.Читайте такжеОпубликованы новые данные об эффективности вакцины Pfizer, которую ждет Украина
Вакцинация от коронавируса в Украине
- В Украине 23 февраля зарегистрировали первую вакцину от коронавируса. В тот же день препарат CoviShield, который называют аналогом вакцины Astra Zeneca, прибыл на территорию страны в количестве 500 доз. На тот момент украинское государство оставалось единственной страной Европы, где еще не стартовала кампания по вакцинации.
- Вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля. Прививки в первую очередь получили медработники и военнослужащие.
- Глава Минздрава Максим Степанов 9 марта заявил, что план по вакцинации от коронавируса в Украине пока не выполняется. На данном этапе планировалось привить 10 тысяч человек, однако провакцинироваться согласились только 3 тысячи.
- Президент Владимир Зеленский сказал, что государству следует провести мероприятия по ускорению кампании вакцинации в Украине с целью урегулирования эпидемиологической ситуации.