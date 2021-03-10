У Зеленского рассказали, когда вакцина Pfizer появится в Украине

Вакцина Pfizer должна прибыть в Украину в ближайшие недели - Ермак / Фото Reuters

Прибытие вакцины Pfizer/BioNTech в Украину ожидается уже в течение ближайших недель. Эпидемиологическая ситуация в стране находится под контролем. Киев надеется, что Евросоюз усилит помощь украинскому государству, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в ходе онлайн-конференции Конфликт на востоке Украины: перспективы на 2021 год.

В частности, он заявил, что в стране стартовала вакцинация препаратом от AstraZeneca. В скором времени ожидаются поставки вакцины Pfizer. Как и в других государствах, в Украине существует очередь. В первом эшелоне вакцинации медицинские работники и военные.

"С февраля месяца началась вакцинация, пока вакциной AstraZeneca. Мы ожидаем партию вакцины Pfizer в ближайшие недели. Безусловно, у нас, как и во всех странах, очередность — начали мы вакцинировать с наших врачей, военных", - сказал Ермак.

Также он добавил, что в Киеве надеялись и продолжают надеяться на более существенную помощь со стороны Евросоюза. Ситуация с эпидемией COVID-19 в Украине более контролируема, чем в странах ЕС.Читайте такжеОпубликованы новые данные об эффективности вакцины Pfizer, которую ждет Украина

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