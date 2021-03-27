У Зеленского сделали резкое заявление из-за вакцинации вне очереди

Вакцинация от коронавируса в Украине / Reuters

В Офисе президента осудили вакцинацию от коронавируса вне очереди работников одной из частных компаний в Тернопольской области и заявили, что власти области получили первое и последнее предупреждение по этому инциденту.

Как рассказал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, вакцинация против коронавируса сотрудников частной фирмы в Тернопольской области нарушает план иммунизации.

"В Тернопольской области произошло неприятное и откровенно бессовестное событие, когда вне очереди были вакцинированы работники нескольких частных предприятий. Это произошло в нарушение существующего порядка вакцинации", – заявил Тимошенко, передает LIGA.net.

Тимошенко напомнил, что по дорожной карте иммунизации, в марте начался второй этап вакцинации закупленными за госденьги прививками. На нем должны вакцинировать людей с высоким риском инфицирования и тех, кто предоставляет медицинские услуги.

"Областная власть Тернопольщины уже получила первое и последнее предупреждение по этому инциденту. Допустить такое нарушение порядка вакцинации на местном уровне – было ошибкой, все ответственные лица в области должны это четко понимать", – добавил он.

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Тимошенко надеется, что подобное не повторится ни в Тернопольской, ни в других областях.

Добавим, 24 марта в Тернопольской области вакцинировали от коронавируса препаратом Covishield сотрудников частных фирм. О вакцинации сообщали сами компании, однако после медийного резонанса удалили сообщения об иммунизации работников.

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