У Зеленского сделали резкое заявление из-за вакцинации вне очереди

В ОП дали власти Тернопольской области предупреждение из-за вакцинации от COVID-19 вне очереди.
В Офисе президента осудили вакцинацию от коронавируса вне очереди работников одной из частных компаний в Тернопольской области и заявили, что власти области получили первое и последнее предупреждение по этому инциденту.
Как рассказал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, вакцинация против коронавируса сотрудников частной фирмы в Тернопольской области нарушает план иммунизации.
"В Тернопольской области произошло неприятное и откровенно бессовестное событие, когда вне очереди были вакцинированы работники нескольких частных предприятий. Это произошло в нарушение существующего порядка вакцинации", – заявил Тимошенко, передает LIGA.net.
Тимошенко напомнил, что по дорожной карте иммунизации, в марте начался второй этап вакцинации закупленными за госденьги прививками. На нем должны вакцинировать людей с высоким риском инфицирования и тех, кто предоставляет медицинские услуги.
"Областная власть Тернопольщины уже получила первое и последнее предупреждение по этому инциденту. Допустить такое нарушение порядка вакцинации на местном уровне – было ошибкой, все ответственные лица в области должны это четко понимать", – добавил он.
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Тимошенко надеется, что подобное не повторится ни в Тернопольской, ни в других областях.
Добавим, 24 марта в Тернопольской области вакцинировали от коронавируса препаратом Covishield сотрудников частных фирм. О вакцинации сообщали сами компании, однако после медийного резонанса удалили сообщения об иммунизации работников.
Вакцинация от коронавируса в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- В понедельник, 22 марта, в Украине начался второй этап вакцинации от коронавируса. Как рассказал глава Минздрава Максим Степанов, заработали стационарные пункты, где будут делать прививки.
- На втором этапе началась вакцинация людей с очень высоким риском инфицирования коронавирусом.
- Также были обнародованы новые данные об эффективности вакцины AstraZeneca.
- Результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса в США свидетельствуют об эффективности вакцины при профилактике симптоматического COVID-19 на уровне 79%. У участников в возрасте 65 лет и старше эффективность вакцины составляла 80%.