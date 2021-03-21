У Зеленского сделали заявление о вакцинации CoviShield в Украине

Побочные эффекты от коронавирусной вакцины CoviShield зафиксированы только у 0,5% людей, сделавших прививку, сказала Юдтя Мендель.
Вакцина от COVID-19 препаратом CoviShield является безопасной. В Украине только у 0,5% лиц, принявших участие в вакцинации, зафиксированы побочные эффекты в легкой форме – температура и слабость. В ЕС подтвердили, что вакцина AstraZeneca не вызывает тромбы, а самим препаратом в Европе уже привили 17 миллионов человек, сказала пресс-секретарю президента Юрия Мендель в эфире телеканала Дом.
"Температура, слабость - вот это побочные эффекты, совсем несложные и непродолжительные, их в Украине всего насчитали 0,5% и все в легкой форме", - утверждает Мендель.
Она напомнили, что украинцы проходят вакцинацию препаратом CoviShield, который производится по лицензии фармацевтической кампании AstraZeneca. В ВОЗ и ЕС не подтверждают, что у вакцины серьезные побочные эффекты.
"В Европе вакцинировано 17 млн людей именно этой вакциной и только у около 40 человек обнаружены тромбы. Другими словами, один случай на 0,5 миллиона прививок", - добавила Мендель, подчеркнув, что AstraZeneca является одним из наиболее доступных препаратом на рынке.
По ее мнению, вакцине AstraZeneca в плане информатаки "досталось больше всех" среди наиболее востребованных препаратов, так как этот препарат является одним из самых доступных.Читайте такжеСМИ узнали, почему вакцина CoviShield заблокирует безвиз Украины с ЕС
Напомним, 18 марта Европейское агентство лекарственных средств разрешило использовать вакцину AstraZeneca на территории ЕС. Регулятор не нашел подтверждений, согласно которому тромбоз может быть побочным эффектом препарата.
Вакцинация от COVID-19 в Украине
- Впервые препарат от коронавируса прибыл в Украину 23 февраля. Из Индии привезли вакцину CoviShield, которую считают индийским вариантом Astra Zeneca. Киев получил вакцину в количестве 500 тысяч доз.
- На следующий день, 24 февраля, в стране началась кампании по вакцинации. В первую очередь прививки стали делать медицинским работникам и бойцам ООС на Донбассе.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что существуют проблемы в выполнении плана вакцинации в Украине. Государство планировало прививать до 10 тысяч человек в день, одного этого так и не удалось достичь.