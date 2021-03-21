У Зеленского сделали заявление о вакцинации CoviShield в Украине

AstraZeneca - это один из самых доступных препаратов по COVID-19, - Юлия Мендель / Главред

Вакцина от COVID-19 препаратом CoviShield является безопасной. В Украине только у 0,5% лиц, принявших участие в вакцинации, зафиксированы побочные эффекты в легкой форме – температура и слабость. В ЕС подтвердили, что вакцина AstraZeneca не вызывает тромбы, а самим препаратом в Европе уже привили 17 миллионов человек, сказала пресс-секретарю президента Юрия Мендель в эфире телеканала Дом.

"Температура, слабость - вот это побочные эффекты, совсем несложные и непродолжительные, их в Украине всего насчитали 0,5% и все в легкой форме", - утверждает Мендель.

Она напомнили, что украинцы проходят вакцинацию препаратом CoviShield, который производится по лицензии фармацевтической кампании AstraZeneca. В ВОЗ и ЕС не подтверждают, что у вакцины серьезные побочные эффекты.

"В Европе вакцинировано 17 млн ​​людей именно этой вакциной и только у около 40 человек обнаружены тромбы. Другими словами, один случай на 0,5 миллиона прививок", - добавила Мендель, подчеркнув, что AstraZeneca является одним из наиболее доступных препаратом на рынке.

По ее мнению, вакцине AstraZeneca в плане информатаки "досталось больше всех" среди наиболее востребованных препаратов, так как этот препарат является одним из самых доступных.Читайте такжеСМИ узнали, почему вакцина CoviShield заблокирует безвиз Украины с ЕС

Напомним, 18 марта Европейское агентство лекарственных средств разрешило использовать вакцину AstraZeneca на территории ЕС. Регулятор не нашел подтверждений, согласно которому тромбоз может быть побочным эффектом препарата.

Вакцинация от COVID-19 в Украине