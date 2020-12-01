У Зеленского заявили о тотальном локдауне в Украине и назвали сроки

Локдаун в Украине введут либо в декабре, либо со 2 января - Данилов / УНИАН

Власти готовятся к запуску тотального карантина в Украине. Сейчас идут дискуссии о том, когда именно и на какой период будут введены ограничения. Ориентировочно карантин будет либо в декабре, либо со 2 января.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала Украина 24, комментируя ситуацию с усилением противоэпидемиологических мероприятий на территории страны.

По его словам, ужесточение карантина в Украине – практически решенный вопрос.

"То, что локдаун будет – это 100%, другое дело, когда", - сказал Данилов.

Также он добавил, что сейчас идет дискуссия о том, когда именно запустят усиление профилактических мер. Это произойдет либо в декабре, либо со 2 января.Читайте такжеЖесткий карантин и остановка транспорта в Украине: в Кабмине объяснили ситуацию

"Единственный вопрос - времени, когда он будет вводиться: или он будет вводиться в декабре, или он будет вводиться со 2 января. Сейчас как раз продолжается дискуссия со специалистами по этому поводу", - подчеркнул Алексей Данилов.

Карантин в Украине