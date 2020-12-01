У Зеленского заявили о тотальном локдауне в Украине и назвали сроки

Вероятность введения жесткого карантина в Украине – 100%, утверждает Алексей Данилов.
Власти готовятся к запуску тотального карантина в Украине. Сейчас идут дискуссии о том, когда именно и на какой период будут введены ограничения. Ориентировочно карантин будет либо в декабре, либо со 2 января.
Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала Украина 24, комментируя ситуацию с усилением противоэпидемиологических мероприятий на территории страны.
По его словам, ужесточение карантина в Украине – практически решенный вопрос.
"То, что локдаун будет – это 100%, другое дело, когда", - сказал Данилов.
Также он добавил, что сейчас идет дискуссия о том, когда именно запустят усиление профилактических мер. Это произойдет либо в декабре, либо со 2 января.Читайте такжеЖесткий карантин и остановка транспорта в Украине: в Кабмине объяснили ситуацию
"Единственный вопрос - времени, когда он будет вводиться: или он будет вводиться в декабре, или он будет вводиться со 2 января. Сейчас как раз продолжается дискуссия со специалистами по этому поводу", - подчеркнул Алексей Данилов.
Карантин в Украине
- На территории страны продолжает действовать общенациональный карантин до 31 декабря 2020 года.
- В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Украине с 11 по 29 ноября был введен режим карантина выходного дня. По субботам и воскресеньям не работали заведения общепита и торгово-развлекательной сферы.
- СМИ сообщали, что в среду, 2 декабря, глава правительства Денис Шмыгаль может назвать сроки введения жесткого карантина в Украине. Предположительно, украинцев ждет локдаун на 2-3 недели.
- По информации tsn.ua, в Кабмине уже согласовали вопрос усиления карантину. Ориентировочные сроки – с 23 декабря по 15 января.