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13-річний американець помер уві сні після другої дози щеплення вакциною Pfizer

4 липня 2021, 08:45

Після щеплення дитина відчула загальні поствакцинальні симптоми - втому, жар і біль у животі.

Вакцина Pfizer
13-річний американець помер уві сні після другої дози щеплення вакциною Pfizer / Reuters

У США в штаті Мічиган уві сні померла 13-річна дитина, яка за кілька днів до цього отримала другу дозу вакцини Pfizer проти COVID-19. Джейкоб Клінік після щеплення відчув загальні поствакцинальні симптоми - втому, жар і біль у животі.

"Справа наразі розслідується. І поки розслідування не буде завершено, призначати конкретну причину смерті передчасно", - розповів фахівець зі зв'язків з громадськістю цільової групи CDC (Центр з контролю і профілактики захворювань) з вакцинації проти COVID-19 Марта Шаран, яку цитує Newsweek.

Повідомляється, що друге щеплення хлопцеві зробили 13 червня. А вже через два дні - вночі 15 червня – він помер.

"Він помер посеред ночі вдома", - розповіла тітка хлопчика Теммі Бураджес і уточнила, що після другої дози у її племінника з'явилися втома, жар і біль у животі.

Поховали хлопця через три дні після того, як консультативний комітет CDC заявив про "ймовірний зв'язок" між вакцинами Pfizer і Moderna проти COVID-19 і ризиком міокардиту (запалення серця) у молодих людей.

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Водночас окремі ЗМІ пишуть, що розтин показав, що у померлого підлітка було значно збільшене серце після щеплення. Судмедексперт округу Сагіно не підтвердив цю інформацію.

Смерть після вакцинації препаратом Pfizer в Україні – про що йшлося раніше:

У Вінницькій області після щеплення від коронавірусу помер 47-річний чоловік. За даними МОЗ, щеплення чоловікові зробила мобільна бригада о 13:45. Протягом години після щеплення у нього не зафіксували побічних ефектів.

О 17:00 у пацієнта з'явилися скарги на нудоту, втрата свідомості. Була відразу викликана екстрена медична допомога, яка провела реанімаційні заходи. На жаль, о 18:02 медики констатували смерть чоловіка.

Медики вважають, що причиною смерті 47-річного жителя Вінниці після щеплення від коронавірусу вакциною Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech стали хвороби серця.

новини США вакцинація від коронавірусу вакцина Pfizer
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