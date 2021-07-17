Американець після вакцинації захворів на COVID-19 і загримів до лікарні на шість місяців/ Фото ілюстративне Reuters

У США з лікарні виписали чоловіка, який понад шість місяців лікувався від COVID-19. Жителя штату Алабама госпіталізували ще у січні. Перед цим він зробив щеплення від коронавірусу.

У медзакладі зазначили, що 50-річний Рікі Хемм став їх "найтривалішим пацієнтом" з коронавірусом, повідомляє AL.com.

"Коли це тільки почалося, ми просто думали, що пробудемо тут пару тижнів, і це не триватиме так довго. Але це перетворилося на довге випробування", - розповіла дружина Рікі Шеннон Хемм.

Водночас сам пацієнт назвав свою довгоочікувану виписку "сюрреалістичною" і розповів, що тільки зараз починає розуміти, що його лікування у медзакладі дійсно закінчилося.

Відзначається, що майже п'ять місяців Рікі Хемм перебував на апараті життєзабезпечення. Зокрема, він залишався підключеним до апарату екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО) протягом 147 зі 187 проведених у лікарні днів.

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Хемм - пілот медичного вертольота. Він заразився коронавірусом у січні цього року, відразу після отримання першої дози вакцини від COVID-19. Водночас чоловік анітрохи не розчарувався у вакцинації.

"Я вважаю, що у мене вже був вірус до того, як я отримав вакцину, і перш ніж вона могла спрацювати, щоб захистити мене. Я б не хотів, щоб хтось пройшов через те, через що я пройшов", - додав він.

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