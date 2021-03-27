Американський вірусолог розповів, звідки з'явився коронавірус / pixabay.com

Коронавірус з'явився в лабораторії Інституту вірусології у Вухані (Китай), заявив колишній очільник Центру з контролю і запобігання захворювань США, вірусолог Роберт Редфілд (CDC).

Редфілд вважає, що спалах COVID-19 почався у Вухані значно раніше за офіційні повідомлення про поширення коронавірусу - орієнтовно у вересні - жовтні 2019 року, повідомляє CNN.

Вірусолог підкреслив, що не вірить в те, що вірус перейшов від кажана до людини і відразу став "одним з найбільш заразних вірусів в історії людства", адже коли патоген переходить від зооноту до людини, йому потрібен час, щоб стати більш ефективним.

"Я дотримуюся точки зору, що найбільш вірогідною етіологією цієї патології у Вухані була лабораторія. Вірус звідти вислизнув. Інші люди цьому не вірять. Це нормально. Наука рано чи пізно знайде правду", - заявив Редфілд.

На його думку, версія про ринок морепродуктів у Вухані як про початкову точку поширення вірусу невірна. Він розповів, що його китайський колега з місцевого центру з контролю захворювань, доктор Джордж Гао в розмові на початку січня зізнався, що виявив безліч випадків COVID-19 серед людей, яких не було на ринку.

Походження коронавірусу - про що йшлося раніше: