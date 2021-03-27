Американський вірусолог розповів, звідки з'явився коронавірус

Спалах COVID-19 почався в Ухані значно раніше за офіційні повідомлення про поширення коронавірусу - орієнтовно у вересні-жовтні 2019 року.
Коронавірус з'явився в лабораторії Інституту вірусології у Вухані (Китай), заявив колишній очільник Центру з контролю і запобігання захворювань США, вірусолог Роберт Редфілд (CDC).
Редфілд вважає, що спалах COVID-19 почався у Вухані значно раніше за офіційні повідомлення про поширення коронавірусу - орієнтовно у вересні - жовтні 2019 року, повідомляє CNN.
Вірусолог підкреслив, що не вірить в те, що вірус перейшов від кажана до людини і відразу став "одним з найбільш заразних вірусів в історії людства", адже коли патоген переходить від зооноту до людини, йому потрібен час, щоб стати більш ефективним.
"Я дотримуюся точки зору, що найбільш вірогідною етіологією цієї патології у Вухані була лабораторія. Вірус звідти вислизнув. Інші люди цьому не вірять. Це нормально. Наука рано чи пізно знайде правду", - заявив Редфілд.
На його думку, версія про ринок морепродуктів у Вухані як про початкову точку поширення вірусу невірна. Він розповів, що його китайський колега з місцевого центру з контролю захворювань, доктор Джордж Гао в розмові на початку січня зізнався, що виявив безліч випадків COVID-19 серед людей, яких не було на ринку.
Походження коронавірусу - про що йшлося раніше:
- Китайський міністр закордонних справ Ван І заявив, що Китай першим повідомив про появу коронавірусу - але батьківщиною захворювання є зовсім інше місце.
- Команда вчених з Китайської академії наук зробила гучну заяву, що коронавірус виник в Індії влітку 2019 року.
- Російський вірусолог, доктор медичних наук Анатолій Альштейн засумнівався в результатах дослідження китайських вчених, згідно з якими ринок морепродуктів у Вухані не був джерелом поширення коронавірусу.