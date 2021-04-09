Анастезіолог з Ізраїлю розкритикував український локдаун

Лікар розкритикував локлаун в Україні / УНІАН

Ізраїльський лікар і анестезіолог Борис Бриль вважає, що в Україні локдаун, який був запроваджений в декількох областях, занадто м'який. В ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера 9 квітня він назвав такі карантинні заходи- " дитячим садком"

"Це не локдаун. Всі дороги забиті машинами. Коли є локдаун, то й їздити нікуди, але кудись же вони (в Україні-прим.) їздять. Тому це ... дитячий садок", - сказав медик.

За словами Бриля, є два варіанти боротьби з епідемією – локдаун або носіння масок, але останнього українці не дотримуються як слід.

"Є епідеміологія захворювання - його можна передати повітряно-крапельним шляхом. Є контакт - є передача, немає контакту - немає передачі. Це не фокус і не диво, за вказівкою уряду вірус не перестає діяти. Існують певні заходи: або скорочення контактів (локдаун), або якісне носіння масок, не на підборідді або потилиці, а на носі та роті. У вас люди не хочуть це робити, доводиться впроваджувати локдаун. Але й локдаун теж своєрідний", - зазначив лікар.

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Медик пояснив, що в Ізраїлі в разі будь-яких нападів у бік поліції чоловік виявився б якщо "обличчям в підлогу, в наручниках і з великим штрафом близько 1,5 – 1,8 тисячі доларів".

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