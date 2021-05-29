Аншлаг та величезна черга: скільки киян прищепили за день в МВЦ

У центрі, який розташували в МВЦ на Лівобережній, вакцинація продовжиться і завтра, 30 травня, – з 10 до 18.
У київському центрі вакцинації (у Міжнародному виставковому центрі) за перший день вже встигли прищепити 1395 жителів столиці, повідомляє Сьогодні у суботу, 29 травня.
У центрі, який розташували в МВЦ на Лівобережній, вакцинація продовжиться і завтра, 30 травня, – з 10 до 18 (адреса – Броварський проспект, 15 (корпус 4, Вхід 4-А).
У центрі колють китайську вакцину CoronaVac, щеплення можуть отримати ті, хто записався на вакцинацію через додаток Дія, повідомила прессекретар Департаменту охорони здоров'я Київської міської держадміністрації Наталія Вишневська.
Люди похилого віку можуть отримати щеплення і без запису на вакцинацію через додаток.
Вакцинація від COVID-19 в Україні
- У суботу, 29 травня, в Україні з'явився перший центр масової вакцинації від коронавірусу. Пункт розпочав роботу на базі Міжнародного виставкового центру.
- Зробити щеплення вакциною CoronaVac можуть люди, які записалися на процедуру через додаток Дія. Люди похилого віку можуть приходити на вакцинацію без попереднього запису.
- Очікується, що найближчим часом центри вакцинації населення від COVID-19 відкриються у Львові (на стадіоні Арена-Львів) і в Одесі на стадіоні Одеської юридичної академії.
Автор: Катерина Трохимчук