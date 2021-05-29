Аншлаг та величезна черга: скільки киян прищепили за день в МВЦ

У Київському центрі масової вакцинації сьогодні аншлаг / УНІАН

У київському центрі вакцинації (у Міжнародному виставковому центрі) за перший день вже встигли прищепити 1395 жителів столиці, повідомляє Сьогодні у суботу, 29 травня.

У центрі, який розташували в МВЦ на Лівобережній, вакцинація продовжиться і завтра, 30 травня, – з 10 до 18 (адреса – Броварський проспект, 15 (корпус 4, Вхід 4-А).

У центрі колють китайську вакцину CoronaVac, щеплення можуть отримати ті, хто записався на вакцинацію через додаток Дія, повідомила прессекретар Департаменту охорони здоров'я Київської міської держадміністрації Наталія Вишневська.

Люди похилого віку можуть отримати щеплення і без запису на вакцинацію через додаток.

У центрі вакцинації сьогодні були величезні черги / РБК-Україна

Вакцинація від COVID-19 в Україні