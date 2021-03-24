Антибіотики не допомагають: лікар назвав нові симптоми COVID-19 в українців

Українці хворіють на коронавірус у важкій формі, їх складно лікувати / Фото Reuters

З 23 березня Львівська область перемістилася в червону зону карантину. Ситуація з коронавірусом в регіоні складна - за минулу добу Львівщина опинилася на третьому місці в Україні за кількістю нових підтверджених діагнозів.

Головний лікар Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Сергій Федоренко розповів, що в медичному закладі всі місця для хворих на коронавірус зайняті, передає ТСН. В основному там знаходяться тяжкохворі люди молодшого та середнього віку.

Медик заявив, що у пацієнтів спостерігаються прояви легеневої недостатності, обумовлені проявами двосторонніх бронхопневмоній, дихальної та серцево-судинної недостатності.

"Стан практично всіх хворих, які перебувають у нас на лікуванні, важкий. Ми намагаємося щодня виписувати 5-7 хворих. Однак одразу на їхнє місце надходять нові інфіковані, які вимагають інтенсивного лікування", - пояснив Федоренко.

Нові симптоми COVID-19 в українців

Лікар зазначив, що перебіг коронавірусної хвороби у пацієнтів погіршився.

Українці хворіють у важкій формі, їх складно лікувати. Крім того, зараз зустрічається розвиток діабету на тлі раніше невідомих ознак COVID-19.

"У людей є виражені нейропатії. Тобто відчуваються біль у нижніх кінцівках, відбувається оніміння верхніх кінцівок. Раніше таких симптомів і наслідків коронавірусу ми не спостерігали. Це свідчить про агресію і мутацію вірусу", - пояснив медик.

Він додав, що не вистачає противірусних препаратів. Крім того коронавірус став стійким до антибіотиків.

читайте такожВилилося півтора літра крові: лікар назвав нове ускладнення після лікування COVID-19

Коронавірус і карантин в Україні - про що раніше писав Главред: