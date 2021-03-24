Антибіотики не допомагають: лікар назвав нові симптоми COVID-19 в українців

Перебіг коронавірусної хвороби у пацієнтів погіршився. При цьому багато важких хворих і не вистачає противірусних препаратів.
З 23 березня Львівська область перемістилася в червону зону карантину. Ситуація з коронавірусом в регіоні складна - за минулу добу Львівщина опинилася на третьому місці в Україні за кількістю нових підтверджених діагнозів.
Головний лікар Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Сергій Федоренко розповів, що в медичному закладі всі місця для хворих на коронавірус зайняті, передає ТСН. В основному там знаходяться тяжкохворі люди молодшого та середнього віку.
Медик заявив, що у пацієнтів спостерігаються прояви легеневої недостатності, обумовлені проявами двосторонніх бронхопневмоній, дихальної та серцево-судинної недостатності.
"Стан практично всіх хворих, які перебувають у нас на лікуванні, важкий. Ми намагаємося щодня виписувати 5-7 хворих. Однак одразу на їхнє місце надходять нові інфіковані, які вимагають інтенсивного лікування", - пояснив Федоренко.
Нові симптоми COVID-19 в українців
Лікар зазначив, що перебіг коронавірусної хвороби у пацієнтів погіршився.
Українці хворіють у важкій формі, їх складно лікувати. Крім того, зараз зустрічається розвиток діабету на тлі раніше невідомих ознак COVID-19.
"У людей є виражені нейропатії. Тобто відчуваються біль у нижніх кінцівках, відбувається оніміння верхніх кінцівок. Раніше таких симптомів і наслідків коронавірусу ми не спостерігали. Це свідчить про агресію і мутацію вірусу", - пояснив медик.
Він додав, що не вистачає противірусних препаратів. Крім того коронавірус став стійким до антибіотиків.
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Коронавірус і карантин в Україні - про що раніше писав Главред:
- За добу 22 березня COVID-19 вбив рекордну кількість українців з початку року.
- Смертельний антирекорд коронавірус встановив і в Києві.
- 20 березня у Києві почався посилений карантин, який триватиме три тижні - до 9 квітня.
- Станом на неділю, 21 березня, Київська область потрапила в червону зону карантину, запровадженого для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19.
- У КМДА оголосили про умови роботи транспорту в Києві.
- У Миколаєві з 24 березня посилюють карантинні обмеження у зв'язку з погіршенням ситуації із захворюваністю на коронавірус.
- Також у Миколаєві розповіли про катастрофу через переповнені лікарні: пацієнтів змушені розміщувати в коридорах.
- У Черкаській області з понеділка, 22 березня, запровадили додаткові карантинні обмеження, щоби запобігти потраплянню регіону в "червону" зону епідемічної небезпеки.
- Лікарі з Дніпра розповіли про катастрофу з COVID-19 у місті.