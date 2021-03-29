Арестович пояснив, чому Україна програє у "вакційній війні"

Україна слабша за інші держави, тому програє у війні вакцин - Арестович / Reuters

У світі циркулює чергова хвиля коронавірусної інфекції COVID-19. Цивілізовані країни опинилися в ситуації жорсткого карантину, що стало дуже серйозною проблемою. На світовому рівні немає досвіду протистояння вірусу. Вакційна війна існує, і Україна не займає в цьому питанні лідируючі позиції, сказав радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі телеканалу Україна 24.

За його словами, в боротьбі з епідемією коронавірусу провідні європейські держави стикаються з дуже серйозними проблемами і змушені впровадити посилені карантинні заходи. Світ наразі точно не знає, як боротися з вірусною інфекцією.

"Напевно, прийшла чергова хвиля. Тому що навіть країни, де непорівнянні з нами темпи вакцинації, сидять в повному локдауні, темпи зараження там зашкалюють. Мова про європейські країни, на які посилаються, як на зразок. Цей зразок вже в повному локдауні. Це колосальна проблема. Світ не має досвіду, як з цим поводитися, сто років минуло з часів іспанки. А все ж таки пташиний грип, гонконгський, свинячий - вже не пам'ятають як, і в яких він був масштабах", - пояснив Арестович.читайте такожУ Зеленського зробили заяву про вакцинацію в Україні

При цьому, вважає чиновник, Україна наразі програє в "вакційній війні", про наявність якої каже вже навіть президент Франції Еммануель Макрон. Українська держава слабша за інші країни, тому розклади в питанні отримання препарату не на користь Києва. Всі держави прагнуть забезпечити вакциною в першу чергу своїх громадян, і це демонструє нерівність в сучасному світі.

"Проблема в чому? Якщо Макрон, лідер не самої останньої країни в світі, визнає, що існує вакцинна війна, про що можна казати? Україна - не найсильніша країна у Європі, слабких б'ють. Нас б'ють. Індія, маючи 1,5 млрд населення, Китай розуміють, що фабрика працює в певних темпах, а нам хочеться, щоб наші громадяни були вакциновані в першу чергу. Цього ж хочуть європейці, багаті країни, і виходить, що, незважаючи на розмови про мораль в політиці, що світ єдиний – епідемія показує, що світ нерівний", - підкреслив Олексій Арестович.читайте такожВ Україну прибула перша партія китайської вакцини

Вакцинація від коронавірусу в Україні