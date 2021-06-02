Атака білої цвілі: лікарі попередили про небезпеку нової зарази

Епідемія коронавірусу в Індії / Reuters

На сході Індії в місті Калькутта вчені зафіксували кілька випадків появи нової інфекції - білої цвілі у пацієнтів з коронавірусом.

Хвороба являє собою інфекцію, що вражає різні частини тіла, повідомляє BBC.

Повідомляється, що діагностувати білу цвіль (або як її ще називають "білий грибок") вкрай складно, для аналізу необхідний зразок глибоких шарів легенів. А ліки, як повідомляють у виданні, дорогі.

Біла цвіль: основні симптоми і головна небезпека

Серед основних симптомів інфекції:

жар;

кашель;

задишка;

молочниця білого кольору в носі, роті, шлунку, легенях або під нігтями;

зниження артеріального тиску;

лихоманка, болі в животі.

Біла цвіль існує декількох видів - Candida auris і albicans, а також Aspergillus.

Кандида - це мікроби, які існує практично на будь-якій поверхні в оточенні людини: екрани комп'ютерів, перила, фіранки для душу, всі вони можуть містити в собі цей грибок. При зараженні організму людини, інфекція вражає центральну нервову систему, внутрішні органи, дихальну систему і шкіру людини.

Аспергілла також знаходиться у звичному для людей середовищі. Наприклад, в системах опалення або кондиціонерах. Зазвичай імунітет людини дозволяє запобігти потраплянню спор грибка в організм людини.

Всі види білої цвілі смертельно небезпечні для людини.

Мукормікоз у COVID-пацієнтів: причин захворювання

Епідемія чорної цвілі - мукормікозу почала поширюватися у пацієнтів з важкими випадками коронавірусу.

Індійські вчені стверджують, що інфекція вражає від 20% до 30% важкохворих, які знаходяться на апаратах ШВЛ. Серед причин - ослаблені вимоги до чистоти в переповнених лікарнях Індії. Лікарі рідше миють руки, рідше дезінфікують все навколо.

"У зв'язку з тривалою пандемією серед медичних працівників виникли самозаспокоєння і втома. Практика інфекційного контролю знизилася. Це основна причина. Це майже схоже на програну битву", - кажуть практикуючі лікарі в Індії.

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