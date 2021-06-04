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Атака коронавірусу: в Україні понад дві тисячі заражень COVID-19 - МОЗ

4 червня 2021, 08:21
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В результаті COVID-19 в Україні за добу зафіксовали десятки летальних випадків.

Опублікована статистика коронавірусу
В Україні тисячі нових заражень коронавірусом / Фото Reuters

В Україні за минулу добу зафіксували 2 тисячі 266 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Як повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я, захворіли 82 дитини та 20 медичних працівників.

Також за минулу добу госпіталізували 963 людини. Померли від коронавірусу 95 українців.

"4 червня 2021 року в Україні зафіксовано 2 266 нових випадків захворювання COVID-19. Серед них - 82 дитини та 20 медпрацівників. Також за минулу добу: госпіталізовано - 963 людини; летальних випадків - 95; одужали – 8 291 людини", – повідомила прес-служба МОЗ.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано:

  • Київ (566);
  • Запорізька область (230);
  • Дніпропетровська область (156);
  • Київська область (145);
  • Рівненська область (105).

Кількість інфікованих з початку пандемії на ранок п'ятниці склала 2 211 683 людини, 51 054 пацієнта померли, 2 080 382 людини одужали.

читайте такожВакцина безсила: у ВООЗ спрогнозували атаку штамів-мутантів COVID-19

Коронавірус в Україні:

Раніше начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан заявив, що в Україну йде Новий небезпечний штам коронавірусу, який активно "вирує" в Індії та Туреччині.

Влітку в Україні очікується істотне зниження захворюваності коронавірусом аж до осіннього періоду. При цьому ситуація з вакцинацією в країні поліпшується, заявив імунолог, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики при МОЗ Федір Лапій.

Відомий український лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська попередила про всесвітню катастрофу через нової атаки коронавірусу. За її словами, існує ще одна група коронавірусів, які досі не циркулюють.

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