Без локдауну готуйтеся помирати вдома: Голубовська закликала посилити карантин

Ольга Голубовська розповіла про жах в українських лікарнях / УНІАН

Провідний інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я Ольга Голубовська вважає, що Україні не обійтися без локдауну, оскільки іншими способами протидіяти поширенню інфекції вже неможливо.

В інтерв'ю УНН вона заявила, що протидія COVID-19 вже є неможливою. Україні потрібно готуватися до майбутнього, лікарням - запасатися балонами з киснем і "просто рятувати людей".

Що стосується нового жорсткого карантину, то, як зазначила Голубовська, його потрібно запроваджувати грамотно: поговорити з епідеміологами, максимально перевести всіх на роботу онлайн, а школи - на дистанційне навчання.

"Це (школи, - ред.) один із розсадників інфекційних захворювань. Наша освіта страждає з 90-х років і нічого за рік не трапиться, а те, що зараз діється в клініках, - е Бородіно", - підкреслила лікарка.

За її словами, в лікарнях "хворі вже лежать, як на полі бою: і мертві, і живі".

Вона заявила, що давно виступає за новий локдаун.

"Люди добрі, готуйтеся тоді вдома вмирати. Ви бачите, що зараз ми без локдауну просто не обійдемося... Нам потрібно зараз всім пережити цей період. І якщо зараз грамотно накласти обмежувальні заходи, то все одно відділення інтенсивної терапії тижні три будуть переповнені. Погіршуватиметься стан тих, хто зараз захворів. Й іншого нам не дано", - заявила Голубовська.

Водночас інфекціоніст вважає, що транспорт може працювати.

"Залишити працювати медичні заклади і забезпечити їм обслуговування. Треба ж людям в медичні установи якось добиратися на роботу?"- пояснила вона свою позицію.

Ольга Голубовська Український інфекціоніст, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров'я України за спеціальностю "інфекційні хвороби". Є членом робочої групи з розробки протоколів надання медичної допомоги хворим на коронавірус. Авторка понад 200 наукових робіт.

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