УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Коронавірус

Без локдауну готуйтеся помирати вдома: Голубовська закликала посилити карантин

31 березня 2021, 14:02

Протидія COVID-19 вже є неможливою. Лікарням потрібно запасатися балонами з киснем і "просто рятувати людей".

Ольга Голубовська
Ольга Голубовська розповіла про жах в українських лікарнях / УНІАН

Провідний інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я Ольга Голубовська вважає, що Україні не обійтися без локдауну, оскільки іншими способами протидіяти поширенню інфекції вже неможливо.

В інтерв'ю УНН вона заявила, що протидія COVID-19 вже є неможливою. Україні потрібно готуватися до майбутнього, лікарням - запасатися балонами з киснем і "просто рятувати людей".

Що стосується нового жорсткого карантину, то, як зазначила Голубовська, його потрібно запроваджувати грамотно: поговорити з епідеміологами, максимально перевести всіх на роботу онлайн, а школи - на дистанційне навчання.

"Це (школи, - ред.) один із розсадників інфекційних захворювань. Наша освіта страждає з 90-х років і нічого за рік не трапиться, а те, що зараз діється в клініках, - е Бородіно", - підкреслила лікарка.

За її словами, в лікарнях "хворі вже лежать, як на полі бою: і мертві, і живі".

Вона заявила, що давно виступає за новий локдаун.

"Люди добрі, готуйтеся тоді вдома вмирати. Ви бачите, що зараз ми без локдауну просто не обійдемося... Нам потрібно зараз всім пережити цей період. І якщо зараз грамотно накласти обмежувальні заходи, то все одно відділення інтенсивної терапії тижні три будуть переповнені. Погіршуватиметься стан тих, хто зараз захворів. Й іншого нам не дано", - заявила Голубовська.

Водночас інфекціоніст вважає, що транспорт може працювати.

"Залишити працювати медичні заклади і забезпечити їм обслуговування. Треба ж людям в медичні установи якось добиратися на роботу?"- пояснила вона свою позицію.

Ольга Голубовська

Український інфекціоніст, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров'я України за спеціальностю "інфекційні хвороби". Є членом робочої групи з розробки протоколів надання медичної допомоги хворим на коронавірус. Авторка понад 200 наукових робіт.

читайте такожСтікала кров'ю: у Києві жінці відмовили в госпіталізації через коронавірус

Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред:

  • COVID-19 в Україні встановив смертельний антирекорд. Станом на ранок 31 березня було зафіксовано 407 летальних випадків. Поставлено ще 11 226 діагнозів.
  • Минулого тижня коронавірус в Україні також встановив низку антирекордів. Упродовж декількох днів щодоби збільшувалася кількість поставлених діагнозів, а станом на ранок 26 березня офіційно виявили найбільшу кількість хворих за 24 години за весь час епідемії.
  • Станом на ранок середи, 24 березня, коронавірус в Києві вбив рекордну кількість пацієнтів за добу - жертвами хвороби стали 49 осіб.
  • Лікар-кардіолог, доктор медичних наук, професор Катерина Амосова пояснила, чому даними статистики не варто довіряти.
  • Головний санітарний лікар і заступник голови МОЗ Віктор Ляшко заявив, що запроваджувати локдаун по всій Україні на даний момент немає необхідності, оскільки в регіонах, які були віднесені до червоної зони, ситуація з коронавірусом COVID-19 стабілізувалася.

коронавірус Ольга Голубовська новини України коронавірус в Україні COVID-19
Зараз ви переглядаєте новину «Без локдауну готуйтеся помирати вдома: Голубовська закликала посилити карантин». Інші новини коронавіруса читайте в розділі «Коронавірус». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Менструація визначає тривалість життя: як дізнатися своюМенструація визначає тривалість життя: як дізнатися свою Вторгнення Росії: Ярош спрогнозував, як далеко РФ змогла б просунутися вглиб УкраїниВторгнення Росії: Ярош спрогнозував, як далеко РФ змогла б просунутися вглиб України Чого чекати від Росії в небі над УкраїноюЧого чекати від Росії в небі над Україною Соломія Вітвіцька вперше розповіла про розлучення з чоловікомСоломія Вітвіцька вперше розповіла про розлучення з чоловіком У Кремлі є три сценарії вторгнення в Україну: коли Путін розкриє картиУ Кремлі є три сценарії вторгнення в Україну: коли Путін розкриє карти

Останні новини

04:25
Дослідники відшукали ще один спосіб продовження життя
03:09
Путін приготував для Зеленського пастку з переговорами по Донбасу - експерт Відео
02:15
Ані Лорак засвітила величезні груди в зухвалому вирізі вбрання
01:36
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: прорив та любовні невдачі Відео
00:53
Експерт розповів, хто напоумив Зеленського запросити Путіна на особисту зустріч Відео
Реклама
00:19
Вчені знайшли два нових шляхи поширення коронавірусу Відео
22 квітня, четвер
23:58
У Білому домі розкрили плани Байдена щодо санкції проти РФ Відео
23:34
На Вербну неділю в Україні різко зміниться погода Відео
23:30
7 непотрібних Windows-програм, які варто видалити прямо зараз
23:00
У Канаді заявили про найпотужнішу загрозу для Європи через дії Росії Відео
22:56
Тайський масаж: кому протипоказана процедура Відео
22:48
Тищенко прокоментував скандальне свято для дружини в готелі Відео
22:44
Святкове меню на Лазареву суботу: смачні рецепти Відео
22:41
Лікар назвала найнебезпечніше м'ясо для шашлику Відео
22:36
Чи можна хрустіти суглобами: лікарі дали відповідь Відео
21:58
Ватажки "ЛДНР" після заяви Путіна захотіли зустрітися з Зеленським Відео
21:31
Степанов звернувся до українців через карантин на Великдень Відео
21:17
Тай-чи: схуднення та інші переваги для здоров'я Відео
20:59
Збільшує ризик в три рази: ця звичка "допомагає" Альцгеймера Відео
20:58
У Зеленського різко відповіли Лукашенку на звинувачення Відео
Реклама
20:31
В Україні звинуватили Росію за брехливі заяви про "загальну мобілізацію" Відео
20:25
The Last of Us 2 подорожчала в українському PS Store до 1999 грн Відео
20:19
Експерт пояснив, чому отримати субсидію стало набагато складніше Відео
19:53
З'явилися дата виходу і трейлер фільму "Закляття 3" про одержимість Відео
19:46
Лукашенко "налетів" на Зеленського зі звинуваченнями Відео
19:24
Жириновський пообіцяв мільйони за російський прапор над Києвом Відео
18:46
Путін відповів Зеленському і покликав до Москви Відео
18:37
Зірка Танців з зірками зустріла збоченця у громадському транспорті
18:35
В Epic Games Store можна безплатно забрати пару відмінних ігор Відео
18:27
The Hardkiss перенесла концерт в Україні і назвала нову дату
18:23
Бойовики на Донбасі обстріляли ЗСУ, українська армія несе втрати Відео
18:12
У Маріуполі чоловік сокирою розгромив супермаркет АТБ Відео
18:03
Коли закінчиться локдаун у Києві: названо терміни та умову Відео
18:00
Творці Elite Dangerous оголосили дату виходу великого доповнення Odyssey Відео
17:43
Зеленський готовий їхати у Донецьк або Луганськ на зустріч з Путіним - Кравчук Відео
17:34
Зеленський оцінив відведення російських військ від кордонів України Відео
17:27
Названо терміни надання Україні плану дій щодо членства в НАТО Відео
17:10
ЗМІ поділилися враженнями від майбутнього блокбастера Returnal для PS5 Відео
17:09
Експерти проаналізували темпи вакцинації від COVID-19 в Україні та світі Відео
16:56
Як пофарбувати перепелині яйця на Великдень: неймовірно прості ідеї Відео
Реклама
16:46
Соломія Вітвіцька вперше розповіла про розлучення з чоловіком Відео
16:37
У Лаврова запанікували через навчання СБУ і висунули Києву нові звинувачення Відео
16:20
У Росії заявили про загрозу НАТО біля кордонів і віддали наказ військам Відео
16:07
Творці Dying Light запустили кросовер-івент за мотивами Rust Відео
16:06
Віцепрем'єр пояснив, чому не буде війни між Україною і Росією
15:39
Синоптик дав несподіваний прогноз на травень з похолоданням і заморозками Відео
15:13
Зеленський пропонував Стерненку керувати одеським СБУ - Богдан Відео
15:08
Шойгу оголосив про відведення військ Росії від кордонів України Відео
15:00
7 корисних додатків, які допоможуть в роботі
14:48
Кількість вакансій для аграріїв різко зросла: скільки готові платити Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти