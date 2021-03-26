Білл Гейтс пояснив головні помилки ЄС і США в боротьбі з COVID-19

Якби США і ЄС стежили за кількістю тестів і карантину, Захід зміг би уникнути серйозного удару пандемії COVID-19, - Білл Гейтс / Medialeaks

Жорстких карантинів по всьому світу, які завдають колосальної шкоди бізнесу, можна було б уникнути ще на початку пандемії COVID-19. США і Європа припустилися низки фатальних помилок в цьому напрямку. Правильний вибір у такій ситуації зробили Австралія, Південна Корея і Нова Зеландія. Країни проводили ПЛР-тести, і ще на початковому етапі епідемії поміщали на карантин людей з позитивними результатами. Такий метод допомагає уникнути показового зростання захворюваності, сказав засновник компанії Microsoft Білл Гейтс газеті Wyborcza.

За словами американського підприємця, деякі люди, в тому числі і він, попереджали про те, що не докладаючи великих зусиль можна приготуватися до виклику пандемії і уникнути серйозних проблем. Однак правильні рішення не приймалися, включаючи рекомендацію максимально швидкої діагностики людей, які заразилися COVID-19.

Зокрема, він вказав, що Австралія, Південна Корея і Нова Зеландія реалізували такі заходи, тоді як США, Південна Америка і велика частина Європи не пішли на такі кроки, внаслідок чого довелося "заплатити за це величезну ціну".читайте також"Світ не готовий до наступної пандемії": Білл Гейтс озвучив похмурий прогноз

"Технологія ПЛР дозволяє провести дуже точний тест, і якщо на ранній стадії епідемії перевірити достатню кількість людей і помістити в карантин тих, у кого позитивний результат, то тоді можна уникнути того експоненціального зростання, яке призвело до такого широкого локдауну", - сказав Гейтс.

Бізнесмен додав, що у США і Європи залишався шанс у тому випадку, якби в ситуації з вирішенням проблеми були задіяні рекомендації вчених. Щоб уникнути іншої подібної епідемії, слід зробити висновки.

"У нас все ще був шанс - якби світові лідери заздалегідь підготувалися до цього або хоча б звернулися до потрібних вчених, які сказали б: слідкуйте за кількістю тестів і стежте за ізоляцією! - тоді країни могли б впоратися набагато краще", - підкреслив Білл Гейтс.

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