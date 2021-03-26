Білл Гейтс пояснив головні помилки ЄС і США в боротьбі з COVID-19

Найправильніші заходи в боротьбі з поширенням коронавірусу прийняли Австралія, Південна Корея і Нова Зеландія, сказав Білл Гейтс.
Жорстких карантинів по всьому світу, які завдають колосальної шкоди бізнесу, можна було б уникнути ще на початку пандемії COVID-19. США і Європа припустилися низки фатальних помилок в цьому напрямку. Правильний вибір у такій ситуації зробили Австралія, Південна Корея і Нова Зеландія. Країни проводили ПЛР-тести, і ще на початковому етапі епідемії поміщали на карантин людей з позитивними результатами. Такий метод допомагає уникнути показового зростання захворюваності, сказав засновник компанії Microsoft Білл Гейтс газеті Wyborcza.
За словами американського підприємця, деякі люди, в тому числі і він, попереджали про те, що не докладаючи великих зусиль можна приготуватися до виклику пандемії і уникнути серйозних проблем. Однак правильні рішення не приймалися, включаючи рекомендацію максимально швидкої діагностики людей, які заразилися COVID-19.
Зокрема, він вказав, що Австралія, Південна Корея і Нова Зеландія реалізували такі заходи, тоді як США, Південна Америка і велика частина Європи не пішли на такі кроки, внаслідок чого довелося "заплатити за це величезну ціну".читайте також"Світ не готовий до наступної пандемії": Білл Гейтс озвучив похмурий прогноз
"Технологія ПЛР дозволяє провести дуже точний тест, і якщо на ранній стадії епідемії перевірити достатню кількість людей і помістити в карантин тих, у кого позитивний результат, то тоді можна уникнути того експоненціального зростання, яке призвело до такого широкого локдауну", - сказав Гейтс.
Бізнесмен додав, що у США і Європи залишався шанс у тому випадку, якби в ситуації з вирішенням проблеми були задіяні рекомендації вчених. Щоб уникнути іншої подібної епідемії, слід зробити висновки.
"У нас все ще був шанс - якби світові лідери заздалегідь підготувалися до цього або хоча б звернулися до потрібних вчених, які сказали б: слідкуйте за кількістю тестів і стежте за ізоляцією! - тоді країни могли б впоратися набагато краще", - підкреслив Білл Гейтс.
Білл Гейтс про коронавірус
- Американський підприємець і засновник Microsoft Білл Гейтс раніше заявляв, що через пандемію COVID-19 світу ще довгий час не вдасться повернутися до колишнього життя. На планету очікують 7 глобальних змін, які позначаться на роботі бізнесу.
- Взимку Гейтс зробив прогноз про те, що якщо у 2021 році вакцин від коронавірусу стане якомога більше, то вже до 2022 року пандемія COVID-19 завершиться навіть у країнах третього світу.
- Згідно з новим прогнозом Білла Гейтса про COVID-19, світ повинен повернутися до нормального життя в останній декаді 2022 року. До кінця 2021 року велика частина жителів планети вакцинується різними препаратами, і вже після цього, через приблизно 1,5 роки, пандемія коронавірусної інфекції закінчиться.