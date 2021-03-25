Білл Гейтс спрогнозував, коли в світі закінчиться пандемія COVID-19

Білл Гейтс / УНІАН

Легендарний американський комерсант, співзасновник корпорації Microsoft і громадський діяч Білл Гейтс вважає, що пандемія коронавірусу у світі закінчиться не раніше останніх місяців 2022 року. Свій прогноз він озвучив в інтерв'ю польському телеканалу TVN24.

Гейтс вважає - приборкати пандемію допоможе те, що до кінця 2021 року багато жителів планети Земля будуть вакциновані різними препаратами від коронавірусу. А повноцінне життя, без карантинів і обмежень, відновиться приблизно через півтора року.

"До кінця 2022 року ми повинні повністю повернутися до нормального життя", ‒ сказав мільярдер.

Бурхливу нині по всій Землі пандемію коронавірусу Гейтс назвав "неймовірною трагедією".

До слова, Гейтс разом з дружиною Меліндою через власний благодійний фонд виділив не менше 1,75 мільярда доларів США на боротьбу з пандемією COVID-19 у світі. Гроші були виділені на підтримку деяких розробників covid-вакцин, засобів діагностики та методів лікування.

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