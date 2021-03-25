Білл Гейтс спрогнозував, коли в світі закінчиться пандемія COVID-19

Пандемію коронавірусу, яка буяє всією планетою, Білл Гейтс назвав "неймовірною трагедією" і оцінив приблизну дату остаточної перемоги людства над нею.
Легендарний американський комерсант, співзасновник корпорації Microsoft і громадський діяч Білл Гейтс вважає, що пандемія коронавірусу у світі закінчиться не раніше останніх місяців 2022 року. Свій прогноз він озвучив в інтерв'ю польському телеканалу TVN24.
Гейтс вважає - приборкати пандемію допоможе те, що до кінця 2021 року багато жителів планети Земля будуть вакциновані різними препаратами від коронавірусу. А повноцінне життя, без карантинів і обмежень, відновиться приблизно через півтора року.
"До кінця 2022 року ми повинні повністю повернутися до нормального життя", ‒ сказав мільярдер.
Бурхливу нині по всій Землі пандемію коронавірусу Гейтс назвав "неймовірною трагедією".
До слова, Гейтс разом з дружиною Меліндою через власний благодійний фонд виділив не менше 1,75 мільярда доларів США на боротьбу з пандемією COVID-19 у світі. Гроші були виділені на підтримку деяких розробників covid-вакцин, засобів діагностики та методів лікування.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося:
- Білл Гейтс заявляв про те, що влада різних країн світу докладає недостатньо зусиль для остаточної перемоги над пандемією коронавірусу.
- Він зазначив, що необхідно нарощувати виробництво вакцин, розгортаючи додаткове виробництво в таких країнах як Індія.