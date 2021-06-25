"Біологічна загроза": вірусолог назвала головну небезпеку нового штаму COVID

Новий штам коронавірусу небезпечний для України / Фото Reuters

Новий штам коронавірусу Дельта для України може бути досить небезпечним - стрімке поширення вірусу призведе до того, що "у багатьох країнах люди знову лежатимуть у коридорах лікарень", розповіла головний спеціаліст МОЗ з епідеміології, доктор медичних наук, епідеміолог Наталія Виноград у коментарі Апостроф.

"Ніхто не зміг стримати поширення вірусу, це як радіація, її неможливо зупинити, так само як і біологічну загрозу. Ми можемо мінімізувати поширення, якщо кожна людина буде до себе уважною і серйозно ставитися до цієї небезпеки", – вказала епідеміолог.

При цьому вона нагадала, що багато українців в громадських місцях і транспорті не дотримуються дистанції і ходять без масок, що тільки сприяє масовому поширенню вірусу.

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Як раніше писав Главред, в середу, 23 червня, відбулася термінова нарада Ради національної безпеки і оборони України. Зокрема, на ньому обговорювалося поширення штаму коронавірусу Дельта у світі і пов'язані з ним загрози.

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Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що коронавірус типу Дельта, який вперше був виявлений в Індії, зафіксований в Україні. Два випадки зафіксовані у матері 66 років і дитини 16 років, які нещодавно повернулися з Росії.

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що український уряд очікує четвертої хвилі COVID-19 і намагається відтягнути її прихід якнайдалі. Новий сплеск заражень спровокує індійський штам Дельта.