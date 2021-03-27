Хворі чекають на швидку по 8 годин: лікар розповів про критичну ситуацію з COVID-19 у Києві

За словами медиків, в столиці "помолодшали смерті", "сиплються" чоловіки, особливо міцні. Буває, що хвороба починається тихо, а потім просто вибухає.
Коронавірус у Києві активізувався. У місті зростає кількість заражених COVID-19 і жертв хвороби, крім того столиця нерідко лідирує по країні за кількістю нових діагнозів за добу.
Лікар, який працює в швидкій допомозі в Києві підтвердив, що кількість хворих на коронавірус збільшилася в рази. При цьому медики не встигають їздити на всі виклики, часто їх доводиться чекати по 6-8 годин, передає Obozrevаtel.
"Під лікарнями знову черги зі швидких, місць на госпіталізацію дуже мало. Іноді міняємо по кілька лікарень, перш ніж покладемо людину. Багато літніх пацієнтів, і це важкі хворі: із задишкою, з сатурацією нижче 80%. Хоча, згідно протоколу, ми забираємо, якщо сатурація нижче 91%", - поділився медик.
За його словами, в день буває по 6-7 ковідних пацієнтів.
"Нещодавно забирали 45-річну жінку із сатурацією нижче 90% і непідтвердженим коронавірусом. Чув, вірус помолодшав, але у швидку молодь звертається не масово", - уточнив він.
Тим часом столичні сімейні лікарі кажуть, що зараз їм набагато важче працювати. Адже крім важких пацієнтів, до них регулярно звертаються і люди з легким перебігом хвороби, оскільки відчувають регулярний страх і панікують.
"Динаміка х**ова, "помолодшали смерті", "сиплються" чоловіки, особливо рослі та міцні. Буває, що хвороба починається тихо, а потім просто вибухає. Аналіз ПЛР краще виявляє вірус, але якщо раніше ми хоч знали, що приблизно робити, то зараз х**н його знає, який саме препарат спрацює", - поділилася лікарка однієї з поліклінік Солом'янського району Києва.
Вона додала, що повторні зараження коронавірусом фіксуються, але вони епізодичні.
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Коронавірус у Києві - про що раніше писав Главред:
- Станом на ранок середи, 24 березня, коронавірус в Києві вбив рекордну кількість пацієнтів за добу - жертвами хвороби стали 49 осіб.
- 20 березня у Києві почався посилений карантин, який триватиме три тижні - до 9 квітня.
- Станом на неділю, 21 березня, Київська область потрапила в червону зону карантину, запровадженого для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19.
- З 26 березня в Києві послабили карантинні обмеження в громадському транспорті. Тепер дозволено перевозити не лише сидячих, а й певну кількість стоячих пасажирів.
- Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в країні в найближчі 2-3 тижні буде спостерігатися зростання захворюваності на коронавірус. За його словами, кількість нових випадків COVID - 19 на добу може зрости до 25 тисяч.
- Станом на 26 березня показник госпіталізацій хворих на коронавірус був перевищений у всіх регіонах країни крім Донецької, Кіровоградської, Луганської та Херсонської областей.