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Хворі чекають на швидку по 8 годин: лікар розповів про критичну ситуацію з COVID-19 у Києві

27 березня 2021, 11:31

За словами медиків, в столиці "помолодшали смерті", "сиплються" чоловіки, особливо міцні. Буває, що хвороба починається тихо, а потім просто вибухає.

коронавірус
Кількість хворих на коронавірус збільшилася в рази, медики не встигають їздити на всі виклики / Фото Reuters

Коронавірус у Києві активізувався. У місті зростає кількість заражених COVID-19 і жертв хвороби, крім того столиця нерідко лідирує по країні за кількістю нових діагнозів за добу.

Лікар, який працює в швидкій допомозі в Києві підтвердив, що кількість хворих на коронавірус збільшилася в рази. При цьому медики не встигають їздити на всі виклики, часто їх доводиться чекати по 6-8 годин, передає Obozrevаtel.

"Під лікарнями знову черги зі швидких, місць на госпіталізацію дуже мало. Іноді міняємо по кілька лікарень, перш ніж покладемо людину. Багато літніх пацієнтів, і це важкі хворі: із задишкою, з сатурацією нижче 80%. Хоча, згідно протоколу, ми забираємо, якщо сатурація нижче 91%", - поділився медик.

За його словами, в день буває по 6-7 ковідних пацієнтів.

"Нещодавно забирали 45-річну жінку із сатурацією нижче 90% і непідтвердженим коронавірусом. Чув, вірус помолодшав, але у швидку молодь звертається не масово", - уточнив він.

Тим часом столичні сімейні лікарі кажуть, що зараз їм набагато важче працювати. Адже крім важких пацієнтів, до них регулярно звертаються і люди з легким перебігом хвороби, оскільки відчувають регулярний страх і панікують.

"Динаміка х**ова, "помолодшали смерті", "сиплються" чоловіки, особливо рослі та міцні. Буває, що хвороба починається тихо, а потім просто вибухає. Аналіз ПЛР краще виявляє вірус, але якщо раніше ми хоч знали, що приблизно робити, то зараз х**н його знає, який саме препарат спрацює", - поділилася лікарка однієї з поліклінік Солом'янського району Києва.

Вона додала, що повторні зараження коронавірусом фіксуються, але вони епізодичні.

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