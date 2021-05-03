Хворих у два рази більше: соціологи розбили цифри МОЗ щодо COVID-19

Соціологи з'ясували число перехворілих COVID-19 в Україні / Фото Reuters

В Україні не хворіли COVID-19 65% опитаних громадян, при цьому 29% українців вже перенесли коронавірус.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування громадської думки, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Відповідаючи на питання "Ви вже перехворіли або зараз хворієте COVID-19? / Чому ви вважаєте, що це саме COVID-19 - робили тести або тільки за симптомами?", 65% опитаних відповіли, що не хворіли, 29% - що хворіли.

При цьому з тих, хто хворів, 17% робили тест, 12% - відчували симптоми.

/ kiis.com.ua

На питання "Чи готові ви особисто зробити щеплення в найближчі кілька місяців?", 43% відповіли, що готові, 53% - не готові.

/ kiis.com.ua

Звернемо увагу, що в порівнянні з березнем, ставлення до вакцинації покращилося: кількість готових вакцинуватися збільшилася на 10 процентних пунктів (з 33% до 43%), а не готових - зменшилася на 9 процентних пунктів (з 62% до 52%), відзначають в КМІС.

На питання " Чому ви не готові вакцинуватися?"більшість відповіли, що вакцини ще недостатньо перевірені (40%); друга за популярністю відповідь - недовіра вакцинам, які зараз є в Україні (33%). "Наслідки вакцини можуть бути гіршими, ніж від ковіда" - так вважають 20% опитаних; 17% не довіряють будь-якій вакцинації.

/ kiis.com.ua

Спираючись на результати опитування можна говорити про те, що серед дорослого населення України (18 років і старше) перехворіло коронавірусом 4,4 млн осіб, заявив гендиректор КМІС Володимир Паніотто.

"Це означає, що в Україні хворих щонайменше вдвічі більше, ніж за офіційною статистикою. Якщо взяти до уваги, що в 2 млн.офіційної статистики входять і люди у віці до 18 років, а також, що частина тих, хто вважає, що у них був ковид, але не робили тести, теж могли бути правими, то хворих в нас може бути і в три рази більше, ніж за офіційною статистикою", - пояснив соціолог.

читайте такожУ МОЗ назвали області з зашкалюючим числом пацієнтів з COVID-19

Коронавірус в Україні: