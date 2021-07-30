Хворих все більше: коронавірус в Україні взяв курс на зростання кількості заражень

За минулу добу кількість нових поставлених діагнозів майже досягла тисячі. Найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували в Києві та на Одещині.
Станом на ранок п'ятниці, 30 липня, коронавірус в Україні за добу виявили у 962 жителів країни. Зокрема захворіла 51 дитина і 49 медпрацівників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 488 осіб, летальних випадків - 14, одужали 504 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (233), Одеській (83), Харківській (72), Донецькій (69) та Дніпропетровській (64) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 251 869 осіб;
- одужали - 2 186 353 людини;
- летальних випадків - 52 930;
- проведено ПЛР-тестів - 11 360 926.
Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред:
- Національна академія наук спрогнозувала розвиток епідемії COVID-19 в Україні з 28 липня по 10 серпня. Повідомляється, що високий ризик значного прискорення зростання кількості заражень через Дельта-штам COVID-19.
- Станом на 28 липня в Україні виявили 17 випадків зараження Дельта-штамом коронавірусу. В основному в Києві, Закарпатській та Львівській областях.
- В Україні ухвалили рішення посилити обмеження при перетині державного кордону. Тепер особам, які не вакциновані і повертаються в країну, потрібно буде надати негативний ПЛР-тест. В'їзд з Росії та Індії передбачає проходження 14-денної самоізоляції, яку не можна буде перервати.
Автор: Анна Багрій