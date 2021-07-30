Хворих все більше: коронавірус в Україні взяв курс на зростання кількості заражень

У Києві виявили 233 нових хворих на коронавірус / УНІАН

Станом на ранок п'ятниці, 30 липня, коронавірус в Україні за добу виявили у 962 жителів країни. Зокрема захворіла 51 дитина і 49 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 488 осіб, летальних випадків - 14, одужали 504 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (233), Одеській (83), Харківській (72), Донецькій (69) та Дніпропетровській (64) областях.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 30 липня 2021 / t.me/mozofficial

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 251 869 осіб;

одужали - 2 186 353 людини;

летальних випадків - 52 930;

проведено ПЛР-тестів - 11 360 926.

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