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Хворих все більше: коронавірус в Україні взяв курс на зростання кількості заражень

30 липня 2021, 08:30
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За минулу добу кількість нових поставлених діагнозів майже досягла тисячі. Найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували в Києві та на Одещині.

Карантин
У Києві виявили 233 нових хворих на коронавірус / УНІАН

Станом на ранок п'ятниці, 30 липня, коронавірус в Україні за добу виявили у 962 жителів країни. Зокрема захворіла 51 дитина і 49 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 488 осіб, летальних випадків - 14, одужали 504 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (233), Одеській (83), Харківській (72), Донецькій (69) та Дніпропетровській (64) областях.

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Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 30 липня 2021 / t.me/mozofficial

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 2 251 869 осіб;
  • одужали - 2 186 353 людини;
  • летальних випадків - 52 930;
  • проведено ПЛР-тестів - 11 360 926.

Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред:

  • Національна академія наук спрогнозувала розвиток епідемії COVID-19 в Україні з 28 липня по 10 серпня. Повідомляється, що високий ризик значного прискорення зростання кількості заражень через Дельта-штам COVID-19.
  • Станом на 28 липня в Україні виявили 17 випадків зараження Дельта-штамом коронавірусу. В основному в Києві, Закарпатській та Львівській областях.
  • В Україні ухвалили рішення посилити обмеження при перетині державного кордону. Тепер особам, які не вакциновані і повертаються в країну, потрібно буде надати негативний ПЛР-тест. В'їзд з Росії та Індії передбачає проходження 14-денної самоізоляції, яку не можна буде перервати.
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