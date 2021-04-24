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"Будемо сподіватися на краще": Голубовська порівняла ситуацію з COVID-19 в Україні та Індії

24 квітня 2021, 15:29

Коронавірус в Україні трохи послабив хватку, але на даний момент хворіють багато молодих українців. Причому перебіг хвороби важкий.

Коронавірус
COVID-19 в Україні пішов на спад / Фото facebook.com/ogolubovska

Коронавірус в Україні потроху йде на спад, ситуація в Києві стабілізується. Кількість хворих на COVID-19 в цілому зменшується, проте багато важких і вкрай важких хворих.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала провідний інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я України Ольга Голубовська. За її словами, на коронавірус на даний момент хворіють багато молодих українців, які раніше не мали серйозних проблем зі здоров'ям. Також багато хворих з важкими бактеріальними, септичними ускладненнями аж до легких абсцесів.

"По Україні щоденний темп приросту хворих близько 1%, місяць тому цей показник був більше 5%, завантаженість ліжок з киснем залишається високою в Харківській, Сумській та Донецькій областях", - написала Голубовська.

Коронавірус в Індії

Лікарка також розповіла про ситуацію з коронавірусом в Індії - країна побила одразу кілька світових COVID-антирекордів. Зокрема, на цьому тижні в Індії виявили найбільшу кількість заражених коронавірусом протягом доби - 296 041 (більше повідомлялося лише в Америці в січні - 297 430). Також за день жертвами хвороби стала рекордна кількість людей - 2023 осіб.

"Міністр охорони здоров'я штату Махараштра підтвердив факт смерті в лікарнях через брак кисню. У столиці країни Делі та в інших містах попередили, що запаси медичного кисню для тяжкохворих пацієнтів з COVID-19 закінчуються. По телебаченню показують кадри людей з порожніми кисневими балонами, які намагаються врятувати своїх родичів. Влада посилила безпеку через спроби пограбування цистерн з киснем", - поділилася Голубовська.

При цьому Інститут сироваток Індії, який виробляє вакцину AstraZeneca, заявив, що не зможе підняти свій щомісячний обсяг виробництва до 100 мільйонів доз з нинішніх 60-70 мільйонів, що сповільнить кампанію імунізації в Індії.

"Загалом, побажаємо, друзі, удачі нашим індійським колегам, самі набираємося сил і сподіваємося на краще. Бо сподіватися більше нема на кого", - резюмувала інфекціоніст.

Ольга Голубовська

Український інфекціоніст, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров'я України зі спеціальності "інфекційні хвороби". Є членом робочої групи з розробки протоколів надання медичної допомоги хворим на коронавірус. Авторка понад 200 наукових робіт.

Коронавірус в Україні - останні новини:

  • Станом на ранок суботи, 24 квітня, коронавірус в Україні за добу виявили у 12 711 жителів країни. Всього з початку епідемії захворіли 2 017 341 особа.
  • У МОЗ оприлюднили свіжий список регіонів червоної зони карантину - всього в ній 12 областей, зокрема і Київ.
  • 24 квітня стало відомо, що коронавірус в Одеській області "послабив хватку", тому з 25 квітня регіон залишає червону зону карантинних обмежень. Там буде встановлено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки через поширення коронавірусу.
  • Коронавірус дуже швидко мутує, і не виключено, що в Україні з часом може з'явитися український штам COVID-19.

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