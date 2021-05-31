Новий удар COVID-пандемій: вчений дав прогноз, що лякає

Світ можуть атакувати COVID-26 і COVID-32, попередив Пітер Хотез.
Відомий американський педіатр, експерт у питаннях охорони здоров'я та вакцинації Пітер Хотез розповів про загрозу нових COVID-пандемій.
Як підкреслив він в ефірі NBC News, для всього людства життєво важливо встановити походження коронавірусу, інакше існує загроза повернення пандемії в майбутньому.
Експерт звернув увагу на те, що пандемія COVID-19 – вже третя велика епідемія коронавірусу в XXI столітті (перші дві – епідемії вірусів SARS і MERS).
Вчений каже: "Природа говорить нам про те, що буде: настане COVID-26 і COVID-32, якщо ми повністю не зрозуміємо Походження COVID-19".
Хотез вважає, що в китайську провінцію Хубей на тривалий термін слід направити велику команду вчених – епідеміологів, вірусологів, екологів та інших фахівців. В ході масштабного розслідування вони повинні зібрати всі можливі зразки і встановити точне походження коронавірусу.
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Вакцинація від коронавірусу:
- За минулу добу в Україні від COVID-19 щеплені 6 тис. 168 осіб, з них першу дозу отримали 5 тис.828 осіб повністю імунізовані - 340 осіб.
- Протягом доби працювали 60 мобільні бригади, 120 пунктів щеплення.
- "З початку кампанії зі щеплення щеплені 1 млн 021 тис. 806 осіб, з них отримали одну дозу - 1 млн 021 тис. 804 людини, повністю імунізовані і отримали дві дози - 125 тис. 777 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього зроблено 1 млн 147 тис.
- Станом на сьогоднішній день в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися вже 610 тис.