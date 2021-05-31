Новий удар COVID-пандемій: вчений дав прогноз, що лякає

Світу загрожують нові пандемії / Reuters

Відомий американський педіатр, експерт у питаннях охорони здоров'я та вакцинації Пітер Хотез розповів про загрозу нових COVID-пандемій.

Як підкреслив він в ефірі NBC News, для всього людства життєво важливо встановити походження коронавірусу, інакше існує загроза повернення пандемії в майбутньому.

Експерт звернув увагу на те, що пандемія COVID-19 – вже третя велика епідемія коронавірусу в XXI столітті (перші дві – епідемії вірусів SARS і MERS).

Вчений каже: "Природа говорить нам про те, що буде: настане COVID-26 і COVID-32, якщо ми повністю не зрозуміємо Походження COVID-19".

Хотез вважає, що в китайську провінцію Хубей на тривалий термін слід направити велику команду вчених – епідеміологів, вірусологів, екологів та інших фахівців. В ході масштабного розслідування вони повинні зібрати всі можливі зразки і встановити точне походження коронавірусу.

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Вакцинація від коронавірусу: