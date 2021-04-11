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Чим відрізняються вакцини Pfizer і CoronaVac: лікарка пояснила різницю

11 квітня 2021, 00:23

Багато людей довіряють вакцині від коронавірусу Pfizer, тому що цей препарат постійно на вустах. Але й у китайського препарату є свої прихильники.

вакцина Pfizer
Багато країн вакцинують Pfizer, і всі кажуть, що це нова, перспективна вакцина / Фото Reuters

Українців прищеплюють від коронавірусу вакциною індійського виробництва Covishield. На черзі - китайська CoronaVac і американська Pfizer. Лікар-епідеміолог Людмила Мухарська розповіла, чим відрізняються ці два препарати і якому з них довіряють більше.

За її словами, певна кількість людей довіряє вакцині Pfizer, тому що цей препарат постійно на вустах, передає Україна 24.

"Багато країн вакцинують Pfizer, і всі говорять, що це нова, перспективна вакцина, тобто платформа, на якій розроблена ця вакцина, раніше не застосовувалася для виробництва інших вакцин", - розповіла Мухарська.

Лікарка додала, що китайська вакцина CoronaVac – це інактивована вакцина, їй довіряють люди, які довіряють вакцинам як таким. Препарат виготовлений на платформі, на якій зроблені безліч вакцин, що застосовуються при вакцинації дітей.

читайте такожЛікарка пояснила, яка вакцина проти COVID-19 найкраща

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

  • Вакцина від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. З Індії привезли препарат CoviShield, який вважають індійським варіантом Astra Zeneca. Київ отримав вакцину в кількості 500 тисяч доз.
  • 24 лютого в країні почалася кампанії з вакцинації. Передусім щеплення стали робити медичним працівникам і бійцям ООС на Донбасі.
  • Головний санлікар Віктор Ляшко закликав українців не відмовлятися від вакцинації, сподіваючись, що скоро в країну надійде партія препарату Pfizer. Він підкреслив, що в українців немає права вибору препарату від коронавірусу в рамках масштабної вакцинації.
  • Імунолог, член Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій розповів, що вакциною проти коронавірусу Pfizer&BioNTech в Україні вирішено прищепити постояльців і персонал будинків інтернатного типу.
  • Тим часом в Україну прибула перша партія китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва компанії Sinovac.
  • Національне агентство з нагляду за здоров'ям в Бразилії (саме його фахівці перевіряли препарат на ефективність) встановило, що CoronaVac демонструє показник ефективності нижче 60%, хоча і вище 50%.
  • 14-15 квітня Україна очікує на поставку вакцини від коронавірусу Pfizer. Як заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, в країну прибуде 117 тисяч доз препарату в рамках програми Covax.

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