Чим відрізняються вакцини Pfizer і CoronaVac: лікарка пояснила різницю

Багато країн вакцинують Pfizer, і всі кажуть, що це нова, перспективна вакцина / Фото Reuters

Українців прищеплюють від коронавірусу вакциною індійського виробництва Covishield. На черзі - китайська CoronaVac і американська Pfizer. Лікар-епідеміолог Людмила Мухарська розповіла, чим відрізняються ці два препарати і якому з них довіряють більше.

За її словами, певна кількість людей довіряє вакцині Pfizer, тому що цей препарат постійно на вустах, передає Україна 24.

"Багато країн вакцинують Pfizer, і всі говорять, що це нова, перспективна вакцина, тобто платформа, на якій розроблена ця вакцина, раніше не застосовувалася для виробництва інших вакцин", - розповіла Мухарська.

Лікарка додала, що китайська вакцина CoronaVac – це інактивована вакцина, їй довіряють люди, які довіряють вакцинам як таким. Препарат виготовлений на платформі, на якій зроблені безліч вакцин, що застосовуються при вакцинації дітей.

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