Чим відрізняються вакцини Pfizer і CoronaVac: лікарка пояснила різницю

Багато людей довіряють вакцині від коронавірусу Pfizer, тому що цей препарат постійно на вустах. Але й у китайського препарату є свої прихильники.
Українців прищеплюють від коронавірусу вакциною індійського виробництва Covishield. На черзі - китайська CoronaVac і американська Pfizer. Лікар-епідеміолог Людмила Мухарська розповіла, чим відрізняються ці два препарати і якому з них довіряють більше.
За її словами, певна кількість людей довіряє вакцині Pfizer, тому що цей препарат постійно на вустах, передає Україна 24.
"Багато країн вакцинують Pfizer, і всі говорять, що це нова, перспективна вакцина, тобто платформа, на якій розроблена ця вакцина, раніше не застосовувалася для виробництва інших вакцин", - розповіла Мухарська.
Лікарка додала, що китайська вакцина CoronaVac – це інактивована вакцина, їй довіряють люди, які довіряють вакцинам як таким. Препарат виготовлений на платформі, на якій зроблені безліч вакцин, що застосовуються при вакцинації дітей.
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Вакцинація проти коронавірусу в Україні
- Вакцина від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. З Індії привезли препарат CoviShield, який вважають індійським варіантом Astra Zeneca. Київ отримав вакцину в кількості 500 тисяч доз.
- 24 лютого в країні почалася кампанії з вакцинації. Передусім щеплення стали робити медичним працівникам і бійцям ООС на Донбасі.
- Головний санлікар Віктор Ляшко закликав українців не відмовлятися від вакцинації, сподіваючись, що скоро в країну надійде партія препарату Pfizer. Він підкреслив, що в українців немає права вибору препарату від коронавірусу в рамках масштабної вакцинації.
- Імунолог, член Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій розповів, що вакциною проти коронавірусу Pfizer&BioNTech в Україні вирішено прищепити постояльців і персонал будинків інтернатного типу.
- Тим часом в Україну прибула перша партія китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва компанії Sinovac.
- Національне агентство з нагляду за здоров'ям в Бразилії (саме його фахівці перевіряли препарат на ефективність) встановило, що CoronaVac демонструє показник ефективності нижче 60%, хоча і вище 50%.
- 14-15 квітня Україна очікує на поставку вакцини від коронавірусу Pfizer. Як заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, в країну прибуде 117 тисяч доз препарату в рамках програми Covax.