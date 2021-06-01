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Чорна цвіль дісталася ще до однієї країни, є перші жертви

1 червня 2021, 23:03
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Випадки появи чорної цвілі виникають в результаті ускладнень.

Індія, жертви коронавірусу
Чорна цвіль дісталася до Іраку / Reuters

В Іраку підтвердили зараження мукормікозом, також відомим як чорна цвіль.

Як повідомляє видання Rudaw, від хвороби померли дві людини.

За словами прессекретаря Департаменту охорони здоров'я Іраку ДХІ-Кар Аммар Аль-Замілі, перша жертва померла в місті Насирія.

Про те, що він захворів чорною пліснявою стало відомо, коли видавали свідоцтво про смерть загиблого.

"Випадки появи чорної цвілі виникають в результаті ускладнень, викликаних зараженням на коронавірус, через ослаблення імунітету", - заявив він.

Спікер Департаменту також додав, що в країні зареєстровано ще чотири випадки зараження чорною пліснявою.

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Головні різновиди грибкових ускладнень

На початку травня в Індії з'явилися перші випадки зараження грибком.

Чорна цвіль:

Хвороба розвивається в порожнині носа і придаткових пазухах, поширюється в очниці. На уражених ділянках виникає характерний чорний струп. Може міститися в гниючих рослинах, фруктах і овочах, гної і грунті.

Біла цвіль:

Цей грибок активно впливає на легені, шкіру, шлунково-кишковий тракт, нирки та інші органи. Він впливає на організм в цілому. Розквітає в сирих напівпідвальних приміщеннях. При цьому її суперечки дуже летючі і швидко поширюються.

Жовта цвіль:

До сих пір була захворюванням, характерним тільки для рептилій. Жовта цвіль вважається найбільш небезпечною з перерахованих – грибок виробляє отруйна речовина афлатоксин, яке викликає некроз тканин і одночасне порушення функцій декількох органів. Найбільш часто вражає такі харчові продукти, як риба, рис, молоко, земляні горіхи.

Коронавірус - це...

Коронавірус нового типу 2019-nCoV - це вірус, який викликає атипову пневмонію. Він з'явився в результаті генетичного поєднання коронавірусу кажанів і коронавірусу невідомого походження.

Як вже відомо, вперше вірус зафіксували в китайському місті Ухань. Всесвітня організація охорони здоров'я позначила цей вірус як 2019 -nCoV.

Інкубаційний період триває протягом 6-12 днів. У разі інфікування від людини до людини – не більше 5 днів.

Зазначимо, 30 січня ВООЗ прийняла важливе рішення і визнала новий коронавірус надзвичайною ситуацією міжнародного значення і міжнародною загрозою.

Симптом

Вони схожі з симптомами пневмонії або важкого гострого респіраторного синдрому:

- втрата свідомості (в результаті прогресуючого руйнування легеневих тканин);

- сухий кашель;

- лихоманка і підвищення температури (38°С або вище);

- утруднення дихання;

- болі в області грудей;

- головний біль;

- міалгія;

- загальне нездужання.

Як захиститися?

У ВООЗ вже випустили рекомендації. І ось що там рекомендують:

- мити руки з милом або протирати руки засобами на алкогольній основі;

- прикривати рот і ніс при кашлі або чханні носовою хусткою або зігнутим ліктем;

- уникати тісного контакту з будь-якою людиною з симптомами застуди або грипу;

- термічно обробляти м'ясо і яйця перед вживанням в їжу;

- уникати незахищених контактів з дикими тваринами і домашньою худобою.

здоров'я коронавірус
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