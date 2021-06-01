Чорна цвіль дісталася ще до однієї країни, є перші жертви

Чорна цвіль дісталася до Іраку / Reuters

В Іраку підтвердили зараження мукормікозом, також відомим як чорна цвіль.

Як повідомляє видання Rudaw, від хвороби померли дві людини.

За словами прессекретаря Департаменту охорони здоров'я Іраку ДХІ-Кар Аммар Аль-Замілі, перша жертва померла в місті Насирія.

Про те, що він захворів чорною пліснявою стало відомо, коли видавали свідоцтво про смерть загиблого.

"Випадки появи чорної цвілі виникають в результаті ускладнень, викликаних зараженням на коронавірус, через ослаблення імунітету", - заявив він.

Спікер Департаменту також додав, що в країні зареєстровано ще чотири випадки зараження чорною пліснявою.

читайте такожЧорна цвіль або борошномиркоз: що це, як лікується, чи чекати хвороби в Україні

Головні різновиди грибкових ускладнень

На початку травня в Індії з'явилися перші випадки зараження грибком.

Чорна цвіль:

Хвороба розвивається в порожнині носа і придаткових пазухах, поширюється в очниці. На уражених ділянках виникає характерний чорний струп. Може міститися в гниючих рослинах, фруктах і овочах, гної і грунті.

Біла цвіль:

Цей грибок активно впливає на легені, шкіру, шлунково-кишковий тракт, нирки та інші органи. Він впливає на організм в цілому. Розквітає в сирих напівпідвальних приміщеннях. При цьому її суперечки дуже летючі і швидко поширюються.

Жовта цвіль:

До сих пір була захворюванням, характерним тільки для рептилій. Жовта цвіль вважається найбільш небезпечною з перерахованих – грибок виробляє отруйна речовина афлатоксин, яке викликає некроз тканин і одночасне порушення функцій декількох органів. Найбільш часто вражає такі харчові продукти, як риба, рис, молоко, земляні горіхи.