Чорна цвіль дісталася ще до однієї країни, є перші жертви

Випадки появи чорної цвілі виникають в результаті ускладнень.
В Іраку підтвердили зараження мукормікозом, також відомим як чорна цвіль.
Як повідомляє видання Rudaw, від хвороби померли дві людини.
За словами прессекретаря Департаменту охорони здоров'я Іраку ДХІ-Кар Аммар Аль-Замілі, перша жертва померла в місті Насирія.
Про те, що він захворів чорною пліснявою стало відомо, коли видавали свідоцтво про смерть загиблого.
"Випадки появи чорної цвілі виникають в результаті ускладнень, викликаних зараженням на коронавірус, через ослаблення імунітету", - заявив він.
Спікер Департаменту також додав, що в країні зареєстровано ще чотири випадки зараження чорною пліснявою.
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Головні різновиди грибкових ускладнень
На початку травня в Індії з'явилися перші випадки зараження грибком.
Чорна цвіль:
Хвороба розвивається в порожнині носа і придаткових пазухах, поширюється в очниці. На уражених ділянках виникає характерний чорний струп. Може міститися в гниючих рослинах, фруктах і овочах, гної і грунті.
Біла цвіль:
Цей грибок активно впливає на легені, шкіру, шлунково-кишковий тракт, нирки та інші органи. Він впливає на організм в цілому. Розквітає в сирих напівпідвальних приміщеннях. При цьому її суперечки дуже летючі і швидко поширюються.
Жовта цвіль:
До сих пір була захворюванням, характерним тільки для рептилій. Жовта цвіль вважається найбільш небезпечною з перерахованих – грибок виробляє отруйна речовина афлатоксин, яке викликає некроз тканин і одночасне порушення функцій декількох органів. Найбільш часто вражає такі харчові продукти, як риба, рис, молоко, земляні горіхи.
Коронавірус - це...
Коронавірус нового типу 2019-nCoV - це вірус, який викликає атипову пневмонію. Він з'явився в результаті генетичного поєднання коронавірусу кажанів і коронавірусу невідомого походження.
Як вже відомо, вперше вірус зафіксували в китайському місті Ухань. Всесвітня організація охорони здоров'я позначила цей вірус як 2019 -nCoV.
Інкубаційний період триває протягом 6-12 днів. У разі інфікування від людини до людини – не більше 5 днів.
Зазначимо, 30 січня ВООЗ прийняла важливе рішення і визнала новий коронавірус надзвичайною ситуацією міжнародного значення і міжнародною загрозою.
Симптом
Вони схожі з симптомами пневмонії або важкого гострого респіраторного синдрому:
- втрата свідомості (в результаті прогресуючого руйнування легеневих тканин);
- сухий кашель;
- лихоманка і підвищення температури (38°С або вище);
- утруднення дихання;
- болі в області грудей;
- головний біль;
- міалгія;
- загальне нездужання.
Як захиститися?
У ВООЗ вже випустили рекомендації. І ось що там рекомендують:
- мити руки з милом або протирати руки засобами на алкогольній основі;
- прикривати рот і ніс при кашлі або чханні носовою хусткою або зігнутим ліктем;
- уникати тісного контакту з будь-якою людиною з симптомами застуди або грипу;
- термічно обробляти м'ясо і яйця перед вживанням в їжу;
- уникати незахищених контактів з дикими тваринами і домашньою худобою.