УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Коронавірус

Чорна цвіль прокралася ще до однієї країни: небезпечний грибок вбив жінку, яка хворіла на COVID-19

6 липня 2021, 11:03

Лікарі підтвердили зв'язок цього випадку з перенесеною коронавірусною інфекцією.

коронавірус, медики
Чорна цвіль прокралася ще до однієї країни: небезпечний грибок вбив жінку, яка хворіла на COVID-19 / Reuters

"Чорна цвіль" потрапила ще до однієї країни. У Гватемалі підтвердили перший смертельний випадок мукормікозу у жінки, яка страждала на діабет, і пов'язали цей випадок з перенесеним коронавірусом.

"Епідеміолог доктор Едвін Кальгуа повідомив, що пацієнтка з підтвердженим мукормікозом страждала на цукровий діабет, попри необхідне лікування, вона померла 29 червня", — йдеться в повідомленні місцевого МОЗ у Twitter.

Виконавчий директор лікарні Сан-Хуан-де-Діос Херардо Ернандес підтвердив зв'язок цього випадку з перенесеною коронавірусною інфекцією.

Що це за хвороба – чорна цвіль або мукормікоз

Мукормікоз - хронічне захворювання, що супроводжується розвитком в лімфатичних вузлах і легенях гранулематозних процесів або виразок, некрозів, геморагічних інфарктів в шлунково-кишковому тракті, пише Вікіпедія.

Також захворювання відоме як чорний грибок або чорна цвіль - інфекція, що викликається різноманітними видами грибів сімейства Мукорові, включаючи роди Мукор, Ризопус, Ризомукор. Найбільш частими ознаками хвороби є інвазивні некротичні ураження в носі і на піднебінні, що викликають біль, лихоманку, орбітальний целюліт з проптозом і гнійні виділення з носа.

Реклама

Мукормікоз - це дуже небезпечне захворювання, з високою смертністю майже 50 відсотків. Грибок найчастіше вражає обличчя, очі, ніс і пазухи, руйнує кістки і заражає мозок.

Раніше стало відомо про смерть в Індії пацієнта, який хворів на коронавірус й у якого виявили кольорові грибкові захворювання.

Також в Іраку підтвердили зараження мукормікозом, відомим як чорна цвіль.

В Аргентині в суботу, 19 червня, офіційно зареєстрували перший випадок мукормікозу, відомого як "чорна цвіль", який вражає носогорло.

Гватемала коронавірус грибок
Зараз ви переглядаєте новину «Чорна цвіль прокралася ще до однієї країни: небезпечний грибок вбив жінку, яка хворіла на COVID-19». Інші новини коронавіруса читайте в розділі «Коронавірус». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на липень-2021 від Влада Росса: благословенний період у Риб і провал ТельцяГороскоп на липень-2021 від Влада Росса: благословенний період у Риб і провал Тельця Лілія Ребрик показала мокрі груди в басейніЛілія Ребрик показала мокрі груди в басейні Jerry Heil назвала розцінки на свої пісні для українських зірокJerry Heil назвала розцінки на свої пісні для українських зірок Гороскоп на липень 2021 для Козерога: найгірший місяць, в якому буде повно перешкодГороскоп на липень 2021 для Козерога: найгірший місяць, в якому буде повно перешкод Названо 5 шкідливих звичок, які роблять нас старішимиНазвано 5 шкідливих звичок, які роблять нас старішими

Останні новини

10:42

Кулеба пояснив, як пов'язані "люблінський трикутник" і російський світ

10:36

Впала з батута і зламала обидва передпліччя: у Чернівцях дівчинка з необережності отримала травму

09:55

Експерти спрогнозували, коли Україні чекати нового жорсткого локдауна Відео

09:50

Гороскоп на 7 липня 2021 всіх знаків Зодіаку: на кого чекає нове кохання, а на кого - підвищення Відео

09:49

У ВООЗ оголосили про дуже небезпечну стадію COVID-19 і звернулися до світу

Реклама
09:48

Упродовж доби ховався у трубі: у Києві знайшли підозрюваного у зґвалтуванні дитини

09:21

У Польщі раптово померла молода українка: у неї залишилася 3-річна дитина

09:20

Нескінченна боротьба: що віщує Тельцю гороскоп на липень 2021 Відео

09:16

Прийом цього препарату може на одну п'яту знизити ваші шанси померти від раку Відео

08:37

Україну атакують спека, дощі та грози: прогноз погоди на 7 липня Відео

08:26

Невже поставлять Верещук: що стоїть за чутками про відставку міністра оборони Погляд

08:25

В Україні другий день поспіль зростає кількість нових хворих і жертв COVID-19 Відео

08:13

7 липня - Різдво Іоанна Предтечі та свято Івана Купала: традиції та обряди

07:45

Війна Росії з Україною і запуск Північного потоку-2: експерт попередив Київ про небезпеку Відео

07:20

У Києві втік підозрюваний у зґвалтуванні дитини: копи опублікували фото з особливою прикметою

07:15

Україна покаже план щодо повернення Криму: у Раді розкрили деталі саміту Кримської платформи Відео

07:09

Названо дії, які можуть протидіяти негативним наслідкам поганого сну для здоров'я Відео

07:03

Слава Моргенштерна не буде довгою: астролог Влад Росс передрік страшну долю реперу

06:50

Аварія Ан-26 на Камчатці: рятувальники почали витягувати тіла загиблих, названо причину трагедії

06:26

Чи вигідно Зеленському повертати Бандері та Шухевичу звання Героїв України Погляд

Реклама
06:03

Одразу після рекордної спеки увірветься осінь: озвучено прогноз погоди в Києві до кінця літа

05:48

Знак Зодіаку Діва – дати, найгірші сторони та найкращі супутники життя

05:40

У моду з 60-х повернулася улюблена ретро-зачіска Жаклін Кеннеді Відео

05:23

Привітання з днем ангела Івана – прозою, вірші і листівки з Днем Івана

04:56

Як по обличчю визначити небезпечний рівень холестерину в тілі - відповідь медика Відео

04:21

Зі святом Івана Купала 2021: красиві листівки та привітання

03:30

Вчені розповіли, як наші будинки послаблюють імунітет Відео

02:53

Названо найпростіший спосіб швидко схуднути без дієт і спорту

02:02

Як плести вінок на Івана Купала: прикмети та обряди Відео

01:30

Лікарі пояснили, чим саме корисний для здоров'я шоколад Відео

01:01

Глюкоза не втримала груди в занадто відвертому купальнику і вразила шанувальників

00:39

Запаморочення і тиск в голові: в чому причина Відео

06 липня, вівторок
23:59

Арахісове масло: друг або ворог при схудненні Відео

23:52

Чому вночі не можна дивитися у вікно: прикмети, які несуть небезпеку Відео

23:18

Дієтолог назвала неймовірний продукт, який зміцнює імунітет Відео

23:09

РНБО впровадила санкції проти українців зі списку Мінфіну США - Данілов

22:46

У Тернополі автомат з іграшками ледь не вбив маленьку дівчинку

22:44

Жити довше: названо найкращий час для вживання їжі, що знижує рівень цукру в крові і продовжує життя Відео

22:32

"Не помітив, як померла": у Черкасах син три тижні прожив з трупом матері Відео

22:15

ОБСЄ прийняла важливу для України резолюцію проти агресії режиму Путіна

Реклама
22:14

Доктор розкрила чотири секрети, які можна застосувати проти хвороби Альцгеймера Відео

21:51

Названо можливого очільника посольства США в Україні Відео

21:27

В Україні вводять ще один COVID-паспорт: що важливо знати Відео

21:26

5 речей, які кожна жінка повинна встигнути зробити для себе до 40 років Відео

21:26

Що приготувати на Івана Купала 2021: святкове меню і рецепти Відео

21:25

У Києві з-під варти втік педофіл: з'явилися фото зловмисника

21:24

В Україні раптово перестали працювати сайти держструктур: у чому причина

20:59

Названо щоденні звички, які призводять до смертельного захворювання Відео

20:50

У Росії ФСБ пов'язала естонського консула: з'явилася реакція МЗС

20:38

Вдарить +40: синоптик розповів, коли в Україні будуть найспекотніші дні Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти