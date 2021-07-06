Чорна цвіль прокралася ще до однієї країни: небезпечний грибок вбив жінку, яка хворіла на COVID-19 / Reuters

"Чорна цвіль" потрапила ще до однієї країни. У Гватемалі підтвердили перший смертельний випадок мукормікозу у жінки, яка страждала на діабет, і пов'язали цей випадок з перенесеним коронавірусом.

"Епідеміолог доктор Едвін Кальгуа повідомив, що пацієнтка з підтвердженим мукормікозом страждала на цукровий діабет, попри необхідне лікування, вона померла 29 червня", — йдеться в повідомленні місцевого МОЗ у Twitter.

Виконавчий директор лікарні Сан-Хуан-де-Діос Херардо Ернандес підтвердив зв'язок цього випадку з перенесеною коронавірусною інфекцією.

Що це за хвороба – чорна цвіль або мукормікоз

Мукормікоз - хронічне захворювання, що супроводжується розвитком в лімфатичних вузлах і легенях гранулематозних процесів або виразок, некрозів, геморагічних інфарктів в шлунково-кишковому тракті, пише Вікіпедія.

Також захворювання відоме як чорний грибок або чорна цвіль - інфекція, що викликається різноманітними видами грибів сімейства Мукорові, включаючи роди Мукор, Ризопус, Ризомукор. Найбільш частими ознаками хвороби є інвазивні некротичні ураження в носі і на піднебінні, що викликають біль, лихоманку, орбітальний целюліт з проптозом і гнійні виділення з носа.

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Мукормікоз - це дуже небезпечне захворювання, з високою смертністю майже 50 відсотків. Грибок найчастіше вражає обличчя, очі, ніс і пазухи, руйнує кістки і заражає мозок.

Раніше стало відомо про смерть в Індії пацієнта, який хворів на коронавірус й у якого виявили кольорові грибкові захворювання.

Також в Іраку підтвердили зараження мукормікозом, відомим як чорна цвіль.

В Аргентині в суботу, 19 червня, офіційно зареєстрували перший випадок мукормікозу, відомого як "чорна цвіль", який вражає носогорло.